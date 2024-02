A frakcióvezető kitért arra is, hogy a kedvezmények bevezetése nem megugorhatatlan akadály, amit a leendő jobboldali városvezetés pénzügyileg is fog tudni kezelni. Mint kifejtette, a 2019 előtti polgári városvezetés sikeres gazdaságfejlesztési intézkedéseknek köszönhetően egy tucat nagybefektető érkezett a városba, üzemeik azóta elkezdtek termelni, ezért évről-évre rekordokat dönt Pécs iparűzési adó bevétele. Itt az ideje, hogy ebből a jelentős többletbevételből a pécsi családok és gyermekek is részesüljenek