Kampány 32 perce

Ismét lehet felvételi pontokat szerezni a Magyar Honvédségnél

Ismét lehet jelentkezni az Önkéntes Katonai Szolgálat (ÖKSZ-program) kiképzésére. Ennek teljesítésével a résztvevők akár 64 pluszpontot is szerezhetnek a jövő évi felsőoktatási felvételi eljárásban, közben akár a harckocsizóknál is kipróbálhatják magukat, és még pénzt is keresnek.

Bama.hu Bama.hu

Forrás: Magyar Honv

A Magyar Honvédség tavaly indított toborzókampánya idén is folytatódik – tájékoztatta lapunkat Szily Béla főhadnagy. Az elsődleges cél továbbra is az, hogy minél többen megismerhessék a Magyar Honvédséget, amely ma már egy modern fegyverrendszerekkel ellátott, professzionális XXI. századi haderő. Aki ide jelentkezik, egy bátor, high-tech, a haza védelmére készen álló, felkészült és alkalmas csapat tagja lehet! Forrás: Magyar Honvédség A Magyar Honvédség azok számára is kiváló lehetőséget kínál, akik azért nem jelentkeztek idén a felsőoktatásba, mert számításaik szerint nem nyertek volna felvételt. Az ÖKSZ-program 6 illetve 12 hónapja során: • a mindennapi életben is hasznos ismereteket lehet szerezni;

• biztosított a megélhetés;

• a pluszpontokkal nyugodtabban lehet nekivágni a jövő évi felvételinek;

• egyedülálló kalandot lehet megélni. A program első része egy 2 hónapos alapkiképzésből áll, mely során a katonai érintkezés és a fegyveres harc alapvető ismereteit sajátíthatják el a résztvevők. Ennek végén mindenki eldöntheti, hogy az alapképzést folytatja, vagy átmegy valamelyik műveleti besorolású alakulathoz, így akár harckocsizó, tüzér vagy felderítő kiképzést is lehet választani.

Az alapképzés 6 hónapos teljesítésével 16 pont és a mindenkori minimálbérnek megfelelő illetmény, míg a speciális szakfelkészítés esetén 32 többletpont és a garantált bérminimum jár. Hat hónap után további félévig lehet még folytatni az ÖKSZ-programot. Ezzel műveleti besorolású alakulatnál 64 pluszpontot lehet szerezni. A jelentkezés feltételei: • betöltött 18. életév;

• büntetlen előélet;

• magyar állampolgárság;

• magyarországi állandó lakcím vagy tartózkodási hely;

• minimum 8 általános iskolai végzettség;

• háziorvosi/pszichológiai vizsgálatok (II. típusú lőfegyvertartási engedélyhez) Jelentkezni lehet március 5-én éjfélig az iranyasereg.hu oldalon, valamint az ország bármelyik toborzó irodájában. A kiképzések március 11-én indulnak. Az ÖKSZ is önkéntes, bármikor megszüntethető. Ugyanakkor már a kiképzés közben is bárki dönthet úgy, hogy szerződéses katona lesz, vagy katonai elhivatottságát tanulmányai folytatása, illetve civil munkája mellett tartalékosként bizonyítja. Az ÖKSZ-5 program második ciklusa után, a szükséges felkészítés teljesítésével – tartalékos vagy szerződéses jogviszony vállalásával –, missziós szolgálatot is lehet vállalni. A Magyar Honvédség toborzókampánya továbbra is valamennyi szolgálati formára kiterjed! Az ÖKSZ-program mellett minden hónapban indul alapkiképzés a szerződéses és a tartalékos szolgálatra jelentkezőknek. Bővebb információkért érdemes felkeresni az ország bármelyik toborzó irodáját vagy az iranyasereg.hu oldalt. A pécsi toborzóiroda elérhetőségei: MH KIKNYP 19. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda - Pécs 7621 Pécs, Kisfaludy Sándor u. 5.

Tel.: +3672 513 900

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!