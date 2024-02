Miközben csak az aranyrúdjain tízmilliókat kaszált a jelenlegi polgármester, Péterffy Attila, a különböző befektetései is jól hoztak a konyhára. Mivel pedig éppen véletlenül megválasztása után tudott szert tenni egy ma már negyedmillárdos értékű otthonra, így lakhatása is megoldott, de a kocsikázásra sem kell költenie. Az önkormányzat első embere elintéztette magának, hogy a 240 lóerős, alváskényelmi csomaggal ellátott, és a pécsiek pénzéből 20 millióért bérelt luxusautóját, a német konszern alá tartozó cég csúcsmodelljét, a Skoda SuperB-t magáncélú kiruccanásokra is használhassa. Érdekesség, hogy ezt a luxuskategóriás autót is rendszeresen lesajnálja a baloldali vezető, mondván az csak egy "Skoda". Ugyanakkor köztudott, hogy 4x4-es összkerékhajtással rendelkezik, ami kisebb terepezésre is alkalmassá teszi a gépjárművet. Nem kizárt, hogy a pécsi városvezető is azért igényeltette ezt a járművet magának, mert a pécsi utak kátyúi miatt számára is ez tűnt célszerűnek.