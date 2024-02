A medvehagyma szezon közeledtét jelzi az is, hogy a Mecsekerdő Zrt., mint az érintett területek kezelője, már kiadta a gyűjtésre vonatkozó, aktuális tájékoztatóját. Eszerint a tavalyi előírásokhoz képest jogszabályi változás nem történt, a társaság továbbra is a 2009. évi, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény értelmében jár el, amely szerint állami erdőben – nem védett területen – csak az egyéni szükségleteinek megfelelő, azaz naponta fejenként 2 kilogramm mennyiségű gomba, gyógynövény – így medvehagyma-levél is – gyűjthető külön engedély nélkül. - Ha valaki ennél nagyobb mennyiséget kíván gyűjteni, azt csak az erdőgazdálkodó engedélyével teheti. A Mecsekerdő Zrt. által kezelt területekre az engedélyt a társaság erdészeteinél lehet megvásárolni, online árverést követően - emeli ki a tájékoztató. Emellett hangsúlyozzák, hogy a védett természeti területre nem adnak ki medvehagyma gyűjtési engedélyt - ezekről a Mecsekerdő Zrt. honlapján elérhető a térképen lehet tájékozódni.

Az ország legismertebb medvehagyma-termő területe a Mecsek - márciusra várható, hogy az erdőt ellepi a tavasz hírnökeként jegyzett, jellegzetes fokhagyma illatú, vér- és vesetisztítóként is ismert gyógynövény. Friss, finom íze mellett sokféle jótékony étrendi hatással bír, fogyasztása kedvezően hat többek között a vérkeringésre és az emésztő szervrendszerre, éppen ezért a gyűjtése sokak kedvelt tavaszi elfoglaltsága.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tanácsai szerint akár saját részre, akár kereskedelmi célra gyűjtjük a medvehagymát, tanácsos azt a szezon elejére időzíteni, amikor még nem bújtak elő a gyöngyvirág hasonló küllemű, ám mérgező levelei. A két erdei növényt legegyszerűbben a levél dörzsölésével lehet megkülönböztetni, ugyanis csak a medvehagyma levelének van hagymaszaga.