Mint elmondták, csak ezen munkálatok elvégzése után kerülhet sor a szederkényi templom külső felújítására. Maml Balázs, Szederkény polgármestere elmondta, most mindkét templom felújítására készül egy-egy költségvetés; a beruházásokat alapvetően a püspökség és az egyházközség fogja finanszírozni, de várhatóan szükség lesz majd önkormányzati forrásra és gyűjtésre is. A templomok felújításának sorrendjéről, és a szükséges munkálatok priorizálásáról is a püspökség fog dönteni.

Miután az egyházközség tavaly értékesítette a plébánia épületét, átmenetileg szükségük van egy helyiségre, ameddig a nyomjai templomban kialakítanak egy közösségi helyiséget. Ezért a szederkényi önkormányzat kötött az egyházközséggel egy együttműködési megállapodást, hogy egyházi közösségi célokra (hittanóra, lelkigyakorlat, megbeszélések) térítésmentesen használhatják az Intermelody próbatermét az „Aranyló Alkonyat” ingatlanban.