Állítása szerint csak egy 2008-ban vett Renault-ja van, ennek ellenére egy meglehetősen új, nagyértékű Skodával lehetett látni közlekedni tavaly, és a polgármesteri hivatal politikusi VIP-parkolójában is ez az autó állt városházi engedéllyel az ablakában, tehát ez elvileg nem az ő birtokában volt. A Skodát leváltotta azonban, mert mostanában egy új SEAT-tal közlekedik, amelynek eddig egy tulajdonosa volt a járműadatbázisból történt lekérdezés alapján.

Egy cégben érdekelt

Nyőgéri – papíron – a Start end Go Bt. kültagja, de a céget ilyen elnevezés alapján nem tudtuk beazonosítani. Köztudott, hogy korábbi céges ügyei miatt eltiltották a gazdasági társaságok vezetésétől, mert három cégét is kényszertörléssel szüntették meg, ezért 2019-ben nem is nevezték ki a gazdasági bizottság elnökének. Később azonban Péterffy a veszélyhelyzetet kihasználva alpolgármesteri szintre emelte.

Van készpénze, de a tartozása nem változott

Jelenleg 1,35 milliós havi bruttó fizetése ellenére hárommillióval tartozik magánszemélyeknek. Ráadásul úgy, hogy ez tavaly is ennyi volt, de közben magának felhalmozott még 800 ezer forintnyi készpénzt.

A nyomokat eltakarították

A vagyonnyilatkozatban erről ugyan nem kellett vallania, de esetében más érdekesség van. Péterffy Attila pécsi polgármester jóváhagyta Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét, ugyanez történt az alpolgármester mostani feleségének üzlettársával, akinek cége, a Dolgozó Vidék Bt. 15 milliót kapott az MSZP-től tanácsadásért, miközben az ügyvezető önkormányzati lakásban élt.