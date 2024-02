Fuksa Ágnes, a Baranya Vármegyei Polgárőr Egyesületek Szövetségének elnökhelyettese nem akart polgárőr lenni, egyszerűen csak úgy érezte, tenni szeretne valamit a nagyobb biztonságért. Ezért megalakította a helyi szervezetet, majd ott is maradt elnökként. Most már e vármegye polgárőreit vezeti, képzi, és tartja össze, mint egy tyúkanyó a kiscsibéit. A polgárőrök feladatairól és programjairól, különleges éjszakai járőrözésekről is mesél a bama podcast mai részében.