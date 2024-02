A környék civil lakossága, lokálpatrióta és természetvédő szervezetek, köztük a Pécsváradi Várbaráti Kör is a hegy megmentése mellett kötelezte el magát. A tiltakozók már a testükkel is védték a fákat, végül a kivitelező visszavonult. Ezt a nagy nyilvánosságot is elérő győztes akciót nevezik Zengő-csatának, amelynek sikerében Sólyom László köztársasági elnöknek is fontos szerep jutott. Az esemény évfordulóján pedig évről évre megemlékeznek a Zengő sikeres megvédéséről.

Az emléktúra Pécsváradról, a Kossuth térről 9 órakor indul, a hegy csúcsán 11 órakor van találkozó a Hosszúhetényből érkezőkkel, ahol köszöntő, visszaemlékezések hangzanak el.