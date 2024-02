Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a lakók egy része az önkormányzattól várja a megoldást, ugyanakkor az önkormányzatot sem a döntéshozatal előtt, sem utána nem kereste a Volánbusz Zrt. Ennek ellenére a lakossági igények érdekében a városvezetés felveszi a kapcsolatot a közlekedési társasággal.

A Volánbusz kiemelte, az utasok jegyet vagy bérletet kétféleképpen tudnak váltani: személyesen vagy online. Személyesen az autóbusz-vezetőnél is lehet, vagy az értékesítő partnereknél, számos MÁV–Start-pénztárban, postán vagy a Volánbusz automatáiban. Az online jegyváltásra is több lehetőség van, a társaság honlapján, vagy a Közlekedési Mobiljegy alkalmazásban és annak társszolgáltatói applikációiban, mint például a MÁV appban is.