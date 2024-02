Ezt ne hagyja ki! Meg is vitatják a látottakat

Baranyában is igen népszerűek az ingyenes filmklubalkalmak Baranyából is többen csatlakoztak az országos filmklubhálózathoz, amely a Nemzeti Filmintézet és a Nemzeti Művelődési Intézet jóvoltából indult. Országosan száznyolcvan településen tekinthetnek meg ingyenesen klasszikus és kortárs mai filmeket az érdeklődők a művelődési házakban. Baranyában eddig tíz település kapcsolódott be, a helyi szervezőket kérdeztük a tapasztalataikról.