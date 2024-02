Vendégünk volt Dr. Hetényi Roland, akivel a közlekedésfejlesztéséről beszélgettünk. Roland kiemelte, hogy átlagosan egy ember Budapesten naponta 37 percet tölt el a dugóban, amely mérhető gazdasági kárban is, ezzel évente több milliárd Ft gazdasági kárt okozva.

Pécs tömegközlekedéséről, fejlesztési lehetőségeiről is beszélgettünk, de világi példákról is szó esett pl.: Dubai, München , Bécs, Chile.

Vajon miért számolták fel Pécs villamosvonal-hálózatát?

Beszélgetésünkből kiderül!