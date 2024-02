Apartmanozik a horvátoknál

Az alpolgármesterként havonta bruttó 1,4 milliós fizetést kapó Ruzsa Csabának sem változott már évek óta a bevallása, két, összesen 180 négyzetméteres apartmanja van a horvátországi Zadartól nem messze, amiket felerészben birtokol 2007 óta. Van még egy 1580 négyzetméteres pécsi telken épült, 288 négyzetméteres, garázzsal is rendelkező családi háza, egy 1000 négyzetméteres fővárosi telken lévő, 84 négyzetméteres társasházi otthona is két garázzsal – ez utóbbinak a felét birtokolja –, továbbá egy 100 négyzetméteres budapesti társasházi lakásba is visszavonulhat. Ingatlanpiacon ezek értéke egyenként 100-150 millió forint körül lehet, tehát nagyjából félmilliárdos vagyon felett diszponál. Ezekhez képest az már csak jelképes, hogy egy bükfürdői 6800 négyzetméteres telek huszonheted része is az övé, illetve egy 120 négyzetméteres balatonmáriafürdői üdülő negyede.

Nem nőtt a vagyona

Ahogy tavaly is, idén is nagyjából kétmillió forintnyi készpénzzel rendelkezik, de euróból a tavalyi 11.200 helyett nyolcezerrel több van neki. Az értékpapírban, részvényben, nyugdíjbiztosításként bevallott tízmilliói nem változtak érdemben. Ruzsa Csaba vagyona annak ellenére lényegében nem változott a bevallása szerint, hogy két tengerparti apartmanban is tulajdonos, amiket jellemzően – főleg ha kettő is van – ki szoktak adni. A baloldali politikus ráadásul családi szálon egy pécsi belvárosi hotelben is érdekelt, valamint a bevallásában is szereplő, által tulajdonolt FTA Control Kft.-nek is 80 milliós bevétele volt az elmúlt években. A politikus ezeken felül a Pécsi Tudományegyetemen oktatóként is dolgozik, így onnan is csurran még havonta 273 ezer.

Egy SUV már nagyon kellett

Az MSZP-közeli politikusnak hiába volt eddig is egy 2010-ben vásárolt A4-es Audija és a 2019-től bérelt A6-os Audija, szüksége volt még egy Q4-es SUV-ra, ezért mindenképpen bérel magának még egy városi terepjárót is az egyébként zöld programot hirdető önkormányzat egyik vezetőjeként. Nem kizárt, hogy a városi utak gyatra minősége miatt volt szüksége egy megemelt karosszériával rendelkező kocsira is. Külön pikáns, hogy már nem szerepel a Focus Ventures Zrt.-től korábban kapott 200 ezer forintos jövedelem a bevallásában, ami a jogszabályok szerint összeférhetetlen volt az alpolgármesteri tisztségével, de semmilyen következménye nem lett annak, hogy a Tiszta Kezek Frakció szerint törvénytelenül juthatott hozzá több tízmillióhoz Ruzsa. Erről pénzszerzésről Ruzsa az állította, hogy szerinte ez tudományos munka volt, ami erősen megkérdőjelezhető állítás – egyébként Ruzsának több tízmilliós eddig felvett alpolgármesteri fizetését is buknia kellett volna, ami már komoly érvágás lenne számára.