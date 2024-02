Minden évben Húsvétkor debütál a Villányi REDy, a közösségi bisztróbor, amely a Villányi Franc (a borvidék zászlós bora) mellett a borvidék könnyed arcát testesíti meg. A portugieser-alapú házasítás oportót 51–66 százalékban, hazai fajtákat (blauburger, kadarka, kékfrankos és zweigelt) 20–49 százalékban, míg nemzetközi fajtákat 0–14 százalékban tartalmaz, és alacsony alkoholtartalma, valamint nem magas ára miatt kiválóan illik például egy grillezéshez, vagy a könnyed beszélgetős délutánokhoz.

REDy: kész vagy kóstolni?

Fotó: Löffler Péter

A borokat megjelenés előtt egy külön eredetvédelmi bizottság minősíti – akárcsak a cabernet franc-okat. Aki ezt a minősítést megkapja, az használhatja a REDy nevet és az egységes arculatot. Ezzel biztosított az, hogy bárki, aki REDy-t kóstol, egy hasonló, gyümölcsös, élénk színű, jó savval rendelkező, szép, fiatalos borral találkozzon.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is csaknem tíz villányi borász készít REDy-t, és a 2023-as évjárat már Húsvétra beszerezhető lesz. Ez is a cél, hiszen a Villányi Borvidék mottója a REDy tavaszi megjelenésével kapcsolatban, hogy „Legyen REDy a húsvéti asztalon!”. Május közepéig egyébként több rendezvényen is kóstoltatják majd a REDy-t, először április 12-13-án, a III. Siklósi Városnapokon, ahol a közösségi standnál várják majd a borkedvelőket. Ezután a május 3-5-ig tartó Villányi Borzsongás Fesztiálon, majd május 18-án, Pécsen, a Villányi Aranykóstoló keretében lesz alkalom arra, hogy akár több pincészet REDy-jét megízlelhessék az érdeklődők.

A Villány-Siklósi Borút Egyesület idén még nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a borvidéken belül megerősítse a REDy szerepét, és céljuk természetesen az is, hogy Villányból senki ne menjen haza úgy, hogy nem kóstolta meg ezt a könnyed bort. A REDy-t a villányi és térségi fesztiválokon meg fogják találni a vendégek, illetve emellett a borút egyesület országszerte és nemzetközi kiállításokon is népszerűsíti a Villány könnyed, vidám arcaként már ismert bisztróbort. A Villányi Borvidék honlapján ezen kívül hamarosan elérhető lesz egy webshop is, ahol Villányi Franc és Villányi REDy válogatás-csomagokat lehet majd rendelni.

Koktél is készült már belőle

A Villány-Siklósi Borút Egyesület egy REDy alapú koktéllal díjat nyert a Hungarian Wines Web Wine Writing versenyen. A zsűri a REDy koktélról készült videót részesítette különdíjban. A felvételt az érdeklődők a Villányi REDy facebook-oldalán tekinthetik meg. Emellett minden fontos, a borkedvelők számára hasznos információ is innen tudható meg. A Villányi Borvidék által szervezett fesztiválok és programok pedig a Villányi Borvidék facebook oldalán találhatók, részletesen pedig a villanyiborvidek.hu weboldalon adnak tájékoztatást a rendezvényekről.