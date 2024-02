Csizmadia Péter, pécsi fideszes frakcióvezető a Bama.hu-nak adott interjújában korábban elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy komoly és konkrét kormányzati szándék bontakozott ki a dél-dunántúli térség gazdaságfejlesztését illetően. Ezen belül Baranyát és Pécset is kiemelten kezeli a kabinet. Az elképzelések közül kiemelte a pogányi repülőtér fejlesztését, amelyben a magyar állam többségi tulajdont szerzett azzal a céllal, hogy a jövőben egy működő, fejleszthető, nemzetközi szinten is életképes repülőteret alakítson ki ott. Ez a fejlesztés bekerült abba a nagy reptérfejlesztési csomagba, amelynek keretében öt nagy regionális repteret fejlesztenek a következő években. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vármegyeszékhelynek így nemcsak a közúti, hanem a légi kapcsolata is kialakulhat egész Európával.