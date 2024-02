A máltai Universal Air a közelmúltban jelentette be, hogy Pécsről Máltára és Münchenbe repülőjárat indítását tervezi légcsavaros gépekkel márciustól, májustól pedig Korfura is szállítanának utasokat. A légitársaságnak egyelőre nincs megfelelően működő honlapja, jegyeket is csak telefonon lehet megvásárolni. Sajtóhírek szerint korábban Izrael és Románia között közlekedő járatokat is bejelentettek, ám ezek megvalósulásáról aztán a szomszédos ország sajtója nem számolt be, egyelőre nem is bukkantunk ezek nyomára.

A vállalat a máltai cégnyilvántartás szerint a szigetország repülőterének üzleti központjába van bejegyezve. Az Universal Air részvényeseként pedig egyetlen céget tüntetnek fel: az Air Global Holding LTD.-t. Ennek székhelye Angliában, Ramsgate városában található. Az Egyesült Királyság nyilvántartásai alapján pedig a vállalat egyik ügyvezetője, a Csendes-óceán délnyugati részén található adóparadicsomban, Vanuatuban élő Andrew Walker.

Az Air Global Holding legutolsó, a 2022-es esztendőről szóló pénzügyi beszámolója szerint az tavalyelőtti esztendőt veszteséggel zárta. A dokumentumból kiderül, hogy Holdingnak a Pécsre is érkező Universal Air mellett a szintén Máltára bejegyzett, repülőgépjavításokkal foglalkozó cég van még a birtokában. Érdekesség, hogy a Pécsre belépő légitársaságról azt is írják, hogy a profiljuk "nem menetrend szerinti személyszállítás".

A cég tulajdonosi háttere is meglepő. Az Air Global Holding tulajdonosi szerkezetében éppen az elmúlt években történt változás, ekkor több magánszemélytől vásárolták meg a cég részvényeit. A legtöbb az AMI Expeditionary Healthcare kezébe került. Az USA Virginia államába bejegyzett vállalat alapítója szintén Andrew Walker. A cég regionális irodája ugyanabban az épületben van a máltai repülőtéren, mint az Universal Airnek.

Az AMI Expeditionary Healthcare világszerte működő szervezet, amely a honlapja szerint egészségügyi szolgáltatásokat nyújt nemzetközi segélyszervezetek, humanitárius csoportok, magánszektor és kormányzati szervek számára a távoli és kihívásokkal teli vidékeken. A szervezet feladatköre kiterjed az egészségügyi tanácsadástól a mobil klinikák telepítésén át a teljes körű ellátást adó kórházak létrehozásáig.

A cég hétfős vezetőségi csapatából többen is az Amerikai Egyesült Államok katonaságához köthetőek, egyikük egészen magas pozíciót töltött be a hadseregben. Scott Giberson, a cég elnöke ugyanis admirális volt, Barack Obama elnöktől a Fehér Ház ovális irodájában vett át kitüntetést. A szervezet vezetőségében dolgozik üzleti területen jelenleg egy másik volt katona is, aki 20 évig szolgált az amerikai hadsereg Különleges Műveleti Parancsnokságánál (US Army Special Operations Command). A parancsnokságnál szolgáló személyek rendkívül szigorú és komoly kiképzéseken mennek keresztül, munkájuk során stratégiai küldetésekben vehetnek részt.

Szintén a cégirányítás tagja az a hölgy is, aki az államok Védelmi Minisztériuma alá tartozó szervezetekkel kapcsolatban kötött különböző szerződéseket korábban, köztük a hadsereget, a légierőt, a NASA-t vagy éppen a különböző hírszerző szerveket (NSA, DISA) is érintően.

A vállalat üzletfejlesztési alelnöke pedig az AMI előtt többek között kapcsolatban állt az USA védelmi, illetve nemzetbiztonsági minisztériumával.