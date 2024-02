A Mohácsi út 107/B szám alatt található telephelyen már hosszú évek óta az ipari vegyszereket Magyarországon és külföldön egyaránt forgalmazó Lugex Vegyipari Kft. működik. A honlapjukon olvasható leírásban azt írták: büszkék rá, hogy az elmúlt évek gazdasági nehézségei ellenére a cég idei évre pénzügyileg stabillá vált, teljes erőbedobással készülnek az újításokra, fejlesztésekre, termékpalettájuk bővítésére.

Nem szó robbantásról, más megoldást választanak

Fotó: Laufer László

Göttlinger János, a Lugex vállalati stratégiatervezési egységének vezetője a Dunántúli Napló érdeklődésére elmondta, hogy a fejlesztések miatt szeretnék elbontani a már jó ideje romos épületet, és a helyére új csarnokot terveznek építeni. Úgy folytatta, a bontással megbízott keszüi cég vetette fel, hogy a leggyorsabban robbantással lehetne elvégezni a bontást.

Lapunk meg is találta azt a pécsi önkormányzat honlapján február 7-én közzétett polgármesteri határozatot, amely akkor támogatná az ily módon történő bontást, amennyiben ahhoz a Biokom Nkft., mint a robbantással érintett közterületek és közút kezelője hozzájárul.

Göttlinger Jánostól megtudtuk, azóta a robbantásos bontás lekerült a napirendről. Indoklása szerint azért, mert a Tettye Forrásház aggodalmát fejezte ki a közelben húzódó nagynyomású főnyomócső biztonsága miatt. Egészen pontosan – tette hozzá a vállalati vezető – a vízszolgáltató feltételként támasztotta, hogy a csővezeték sérülése esetén a teljes egészében bontást végző cégnek kellene állnia az esetleges helyreállítás költségeit, így a kivitelező letett a robbantásos bontástól.

Göttlinger János lapunkkal közölte azt is, hogy a bontással megbízott cég a gyorsaság mellett azért is gondolkodott a robbantásban, mivel az épület szerkezete - éppen korábbi funkciója miatt - erősebb a szokásosnál. A vállalati vezető szavaiból kiderült, hogy ők sem bánják, hogy ez a bontási mód lekerült a napirendről, mert ez szomszédaikat, a környéken élőket is megnyugtatja, valamint a robbantás az épület elhelyezkedéséből kifolyólag amúgy is nehezen lett volna kivitelezhető.