Mi a teendő, ha az adózónak van összevont adóalapba tartozó jövedelme, de az adóalap-kedvezmények miatt nulla a fizetendő adója?

A rendelkezés lehetőségét nem érinti, ha a bevallásban a fizetendő adó az egyes adóalap-kedvezmények miatt nulla forint.

A technikai számos kedvezményezettek közül a bevett egyházaknak, bejegyzett egyházaknak és a kiemelt költségvetési előirányzatnak még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az 1 százalékon túli kiegészítő támogatás meghatározása a rendelkező magánszemélyek száma, és nem a felajánlott összeg nagysága alapján történik.

Így a nulla forintos rendelkezés is növeli a technikai számos kedvezményezettek állami támogatásának összegét.

Mit jelent az, hogy a megfizetett adó az alapja a rendelkezésnek?

Az 1 százalék alapja az összevont adóalap adójának kedvezményekkel, az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre meg is fizette.

Ha a levont adóelőleg vagy a már megfizetett adó összege nem éri el a tényleges fizetendő adó összegét, az adó akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha a hiányzó összeget az adózó 2024. május 21-éig megfizeti.

Szintén megfizetett az adó, ha a magánszemély legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott, és az engedélyezőhatározatban foglaltaknak eleget tett/tesz.

Milyen szervezetek kaphatják az egy plusz egy százalékot?

A kedvezményezettek egyik csoportja a civil kedvezményezetteké. Ilyen például a közhasznú tevékenységet folytató egyesület, alapítvány, közalapítvány, és egyéb szervezet. Nekik az adószámukat megadva ajánlható fel az egyik egy százalék.

A kedvezményezettek másik csoportja a technikai számos kedvezményezetteké. Ide tartoznak vallási közösségek, a bevett egyház, a vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is. E körben lehet rendelkezni az Országgyűlés által meghatározott, kiemelt előirányzat javára is. Ez 2024-ben is a Nemzeti Tehetség Program (1823).

Mindkét csoportba tartozó szervezetekről a hivatal honlapján olvasható az aktuális lista.

A technikai számos vallási közösséget megjelölő, formailag érvényes rendelkezőnyilatkozatot újabb, technikai számos kedvezményezett megjelöléséig vagy a nyilatkozat visszavonásáig a következő években is figyelembe veszi a NAV, kivéve, ha az adózó nem tesz bevallást vagy nem volt összevont adóalapba tartozó jövedelme.

Hogyan lehet felajánlani az összeget?

Az EGYSZA rendelkezőnyilatkozat a 23SZJA-bevallás része. Az adózó a bevallás részeként vagy attól függetlenül is benyújthatja rendelkezését a NAV-hoz.

Ha a magánszemély munkáltatója útján rendelkezik adója 1+1 százalékáról, akkor azt legkésőbb 2024. május 10-éig, lezárt borítékban leadva teheti meg. A magánszemély a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg kell, hogy aláírja, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. Az összegyűjtött nyilatkozatokat a munkáltató továbbítja a hivatalnak.

A NAV az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezettnek felajánlott, utalandó összeg legalább az 1000 forintot eléri.