Péterffynek az is járhat az előterjesztés szerint, hogy az amúgy a Közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan ügyekben is döntsön két közgyűlési ülés között, mint például 50 millió forint erejéig a városi cégeknek és intézményeknek adandó többletforrás.

Mivel nem világos, hogy összesen, vagy pedig esetenkénti jogosultságról van szó, így nem kizárt, hogy akár 10-20 cég és intézmény esetében is megteheti ezt, így akár egymilliárdos pénzkiutalási lehetőséget szerez meg magának.

A baloldali rezsim első emberének, Péterffynek azt is meg akarják adni, hogy nettó 200 milliót a közgyűlés hatáskörébe tartozó, "közgyűlési ülések közötti időszakban felmerülő és azonnali intézkedést igénylő valamennyi, az önkormányzat költségvetését érintő kérdésben döntsön". Arról nem szólnak, hogy a baloldal esetében mit is jelent az "azonnali", hiszen már korábban is voltak olyan pénzkiutalási furcsaságok, ami miatt eljárás indult az önkormányzat ellen. Mindenesetre a 200 milliós döntésről is csak utólagos kívánja majd tájékoztatni a képviselőket a polgármester, aki a pécsiek pénzéből egyébként "átvilágító" ügyvédpolipot működtett évek óta az átláthatóságra hivatkozva.