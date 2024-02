A BIOKOM NKft. munkatársai még 2021-ben a Pintér János Parkmegújítási Program keretében újították fel a Malomvölgyi parkerdőt. Akkor egy új játszótérrel és egy napozóágyakkal felszerelt plázzsal gazdagodott a hely. A két tó körüli teljes turistaút megújult, hat kilométernyi sétaút kapott kavicsos borítást és felújították az északi fahidat is. A fejlesztések során a Zsíros-dombi kilátó is megszépült. Új padokat és hulladékgyűjtő edényeket is elhelyeztünk a területen. Társaságunk még tavaly a Kökény felőli tó keleti oldalán lévő hidat is felújította. A tó déli oldalán a tűzrakó- és pihenőhelyekről a focipálya megközelítését szolgáló kis fahidat keményfából építettük újjá. A tó keleti oldalán a kirándulók kényelmét 9 új, támlás pad is szolgálja. A Kökény felőli tó melletti játszótér modernizálása is folyamatban van, még tavaly javítottuk a közkedvelt forgóhintákat és egy új, fedeles asztal-pad garnitúrát is kihelyeztünk.

A parkmegújítási program keretében a fejlesztések 2024-ben is folytatódnak. A BIOKOM NKft. munkatársai a napokban a Pécs felőli II-es tó északi és nyugati oldalán egy-egy szelfipontot állítottak fel -olvasható a cég közleményében.