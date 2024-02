Mint ismert, a városi közgyűlés többségét a Komló Összeköt Egyesület (KÖT) alkotja a 2019 óta, a polgármester azonban a kormánypárti Polics József, aki a baloldali ellenzék dacára és aknamunkája mellett is képes volt tovább fejleszteni a várost. Forrásaink szerint az ebből adódó düh vagy frusztráltság lehet talán az oka annak, hogy a KÖT tagjai közt egyre többször alakult ki vita.

A belső ellentétek végül azt eredményezték, hogy a korábbi DK tag, de KÖT színekben képviselői mandátumot szerző, majd alpolgármesterré kinevezett Kispál Lászlót élesen és a nyilvánosság előtt támadta meg Barbarics Ildikó KÖT frakcióvezető, a baloldal polgármester-jelöltje.

Mindez történt azután, hogy a helyi ellenzék által összehívott rendkívüli testületi ülésen nem kapott többséget az általuk bevitt javaslat, amiért a távol maradó Kispált okolták. Barbarics a testületi ülés utáni interjúban már név szerint említi képviselőtársát, mint a kudarc okát, majd a Facebookon támadt neki: „Dühítő, hogy a frakciónk kisebbségben maradt, hiszen Kispál László alpolgármester a távolmaradást választotta!”

A pécsi DK-hoz közeli forrásunk megerősítette a belső viszályt, amelyet Zag Gábor a párt pécsi elnöke is igyekezett rendezni, de nem járt sikerrel, ugyanis Kispál László olyannyira zokon vette a támadást, hogy a KÖT-nek és Barbarics ügyvédi irodájának helyt adó Béke Hotelből kitessékelte mindkettőt, felmondva a bérleti szerződésüket. Ezt az információt már egy neve elhallgatását kérő komlói egykori MSZP tag erősítette meg. Ő úgy tudja, Páva Zoltán korábbi szocialista polgármester is beszállt az ügy rendezésébe, de sokra nem jutott.

A helyzet komolyságát mutatja, hogy kedden délelőttre a baloldal összehívta az érintetteket a már említette Béke Hotelbe, sőt maga Barbarics kampányfőnöke, Szakács László egykori országgyűlési képviselő is Komlóra sietett. A DK belső köreiből kiszivárgott információ szerint Szakács „rendet tenni” jött haza Budapestről, amibe a szép szóval való meggyőzés és a fenyegetőzés is belefér. A Gyurcsány-vezette baloldal attól tart, hogy a megsértett egykori emberük akár külön utat is választhat és egy csapattal elindulhat a választáson.

Egy biztos, ezt mindkét forrásunk megerősítette, hogy komoly a helyzet a komlói baloldalon, hiszen egység helyett belső harc dúl egy olyan kampány kezdetén, ahol a népszerű és rutinos Polics József polgármestert kellene legyőzniük, nem pedig egymást.