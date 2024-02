Az idei, különösen enyhe februárban rügyeznek, sőt virágzásnak indultak a fák is. A pécsi Havas Boldogasszony-templom előtt álló öreg mandulafa - melyet 2019-ben az Európai Év Fája választottak - is virágba borult. A verseny valaha volt legnagyobb baranyai sikerét magáénak tudó havi-hegyi mandulafa még nem bontotta ki összes virágát, így a következő napokban még bátran útnak indulhatunk, hogy megcsodáljuk. A csavarodott törzsű matuzsálem körül méhek sokasága repked, méltán jelezve: tényleg itt a tavasz. A Havi-hegyen sétálgatók a pompázatos mandulafák mellett mást is észre vehetnek ha szemfülesek. Nyílik vármegyénk védett ritkasága, a leánykökörcsin is. Selymes, gyapjas szárai és levelei, mélylila virágja különleges látványt nyújtanak.