Mozi

Apolló (Pécs, Perczel Miklós u. 22.): Lefkovicsék gyászolnak (szo: 16.30), Egy zuhanás anatómiája (szo: 17.00), Előző életek (szo: 18.00), Tökéletes napok (szo: 20.00), Érdekvédelmi terület (szo: 20.00),

Uránia Mozi - Kultik Pécs (Hungária u. 19.): Kutya és macska (szo: 14.20), Madame Web (szo: 16.00, v: 18.00), Imádlak utálni (szo: 18.15), Bob Marley: One Love (szo-v: 20.15, szo: 22.00).

Cinema City Pécs (Megyeri út 76.): A méhész (szo: 15.45, 18.00, 20.15, szo: 22.30), Argylle: A szuperkém (szo: 16.40, 19.30, szo: 21.50), A szabadság hangja (szo: 21.00), Bob Marley: One Love (szo: 11.15, 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, szo: 22.30), Csábító leckék (szo: 17.45), Demon Slayer – To The Hashira Training (Kimetsu No Yaiba) (szo: 11.30, 13.45, 16.00, 18.15, 20.30, szo: 22.15), Egy élet (szo: 14.30, 19.20), Éjszakai merülés (szo: 22.20), Emma és a fekete jaguár (szo: 11.00, 13.15, 15.30, 17.45), Érdekvédelmi terület (szo-v: 20.00), Hullaadás (szo: 22.00), Imádlak utálni (szo: 10.45, 13.00, 15.15, 17.30, 19.45), Kacsalábon (szo: 10.00, 12.30, 15.45), Kívánság (szo: 13.45), Kutya és macska (szo: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 19.00), Lassie - Állati mentőakció (szo: 11.45), Lefkovicsék gyászolnak (szo: 20.00), Legeslegjobb barátok (szo: 10.15, 13.45), Madame Web (szo: 10.00, 12.20, 14.45, 17.15, 19.45, szo: 22.15), Mancs őrjárat: A szuperfilm (szo: 12.10), Masha és a medve 2. – Dupla móka (szo: 10.00), Semmelweis (szo: 16.45), Szegény párák (szo: 21.40), Wonka (szo: 11.20, 14.15).

Színház

Bóbita Bábszínház (Felsővámház u. 50.): Cini-cini muzsika (10.00), Lenka és Palkó (16.00).

Pécsi Harmadik Színház (Hajnóczy J. u. 41.): Kartonpapa (19.30).

Pécsi Nemzeti Színház (Színház tér 1.): A király beszéde (Premier bérlet, 19.00).

Koncert

Kodály Központ (Breuer Marcell sétány 4.): Pannon Filharmonikusok: Fantasztikus farsang. Gárdai Viktória – fuvola, Bergovecz Dávid – tenor, Horváth Krisztián – szómester, vezényel: Tóth Sámuel Csaba karmester (18.00).

Turmix

Cella Septichora Látogatóközpont (Sétatér): Föld alatti Pécs – séta a város alatt (11.00), Püspökök, pasák és vezírek – helytörténeti séta Pécs belvárosában (14.00).