Sztrájk: hat napig tart majd a Tüke Busznál

A pécsi önkormányzat továbbra sem enged a sofőrök pár százalékos követelésének és a város költségvetéséhez képest elenyésző összegen rugózik Péterffy Attila polgármester. A szakszervezet szerint most is mondanak fel buszvezetők, de régóta kritikus a helyzet a Tüke Busznál. A sztrájk folytatódik: jövő héten két napra, utána következő héten pedig négy napra szüntetik be a munkát.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

A város szempontjából filléreken, mindössze pár tízmillió forinton rugózik a pécsi önkormányzat a Tüke Buszos sofőrök béremelése kapcsán. A buszvezetők ugyanis nem tágítanak: a januári sztrájk után újabbra készülnek, mert a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) legalább 20 százalékos béremelést szeretne elérni, amelyet egységesen építenének be a fizetésükbe. A baloldali önkormányzat azonban ezt nem adja meg, helyette különböző, nem fix kritériumok – például jegyeladás, üzemanyagmegtakarítás – alapján adandó pótlékokkal ajánlottak meg az emelés mellett. Ugyanakkor a sofőrök ezzel nem elégedettek, főként annak tükrében, hogy a konkurens Volánbuszhoz képest még egy 20 százalékos bérfejlesztéssel is hátrányban maradnak. Újabb sztrájkra kell készülnünk

Fotó: Laufer László A SZAKSZ ezért a Tüke Busznál február 27-28-ra hirdetett meg munkabeszüntetését és annak eredménytelensége esetén március 4-7-re újabb, négy napos sztrájkot szervez. Dobi István, az érdekképviselet elnöke szerint a munkabeszüntetés bejelentése után úgy értesültek, hogy Péterffy most már csak azért sem adja meg a követelést, presztízskérdést csinál belőle, ezzel veszélyezteti a közösségi közlekedés menetrendszerű biztosítását. Az elnök megjegyezte: sofőrök béremelésére nincs pénz, de túlárazott, 30 millióba kerülő zebrákra igen. A szervezet azt is bejelentette, hogy a négy napos sztrájk esetén a SZAKSZ a sztrájkalapjából, a kiesett munkabér enyhítése céljából, maximum 30 ezer forintos segélyt fizet tagjai számára. A pécsi önkormányzat cége, a Tüke Busz pénteken látva, hogy a SZAKSZ és a sofőrök eltökéltek, a korábbi ajánlatát feltornázta 18,5 százalékra, és ezt elfogadják, akkor ez alapján nagyjából 15 százalékos különbség mutatkozna a volánbuszos dolgozókhoz képest, ami egy havi fizetést jelent. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy Tüke Busznál azért kellett a menetrendet visszavágni, azért volt rengeteg kimaradó járat, mert a sofőrök elhagyták a vállalatot. Dobi István szerint az önkormányzat próbálja letörni az újabb sztrájkot, de már biztosan látszik, hogy lesz ebből 20 százalék is. A SZAKSZ eredetileg 25 százalékos alapórabéremelést kért, de bértárgyalások során visszalépett 20 százalékra, ehhez viszont ragaszkodnak. Dobi úgy érvel, hogy jelenleg 1,5 százalékról van szó, amit nem akar a tulajdonos önkormányzat biztosítani, ami éves szinten 57 000 forintot jelentene a sofőröknek és ha ez alapját képezhetné a következő évek béremeléseinek. Miatta biztos nem lesz sztrájk Péterffy Attila polgármester barátjának, Skutnik Tibornak a kinevezésekor a városvezetés prémiummal együtt rögtön duplájára emelte a vezérigazgatói fizetését, holott előtte egy percig sem dolgozott a Tüke Busznál. A vezér havonta kétmilliót vihet haza és évente nagyjából 30 millióba kerül a tömegközlekedési cégnél a "tevékenysége".

