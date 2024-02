Abban az esetben, ha legkésőbb március 7-ig, a jövő hétre tervezett négynapos sztrájk végéig a Tüke Busz Zrt.-nél a munkáltató és a szakszervezetek között nem jön létre a 20 százalékos alapórabéremelésről szóló megállapodás, akkor a SZAKSZ az eredeti 25 százalékos követelésre áll vissza – jelentette be szerda este Dobi István, a szakszervezet országos elnöke, aki sztrájktörés kapcsán is fontos lépést jelentette be.

Sztrájktörés: fontos lépéseket tesznek

A Tüke Busz Zrt. Péterffy Attila-féle vezetése Skutnik Tibor hőerőműves barát-ismerős vezérigazgatásával egy jó darabig próbált meg kibújni a tárgyalások alól, végül addig jutottak el, hogy félszázalékokkal lépkedéssel, béren kívüli, változó juttatásokkal igyekeztek megakadályozni a sztrájkot. Ebben partnerre is leltek a másik, a vállalatnál kisebb taglétszámú érdekképviselet vezetőjében, Hofekker Tiborban, aki korábban a Magyar Szocialista Párt támogatásával volt baloldali képviselőjelölt, és a Tüke Busz MSZP-s hálójához tartozó vezetésével is kiváló kapcsolatot ápol.

A SZAKSZ eredetileg 25 százalékos alapórabéremelést kért erre az évre, de a bértárgyalások során visszalépett 20 százalékra, ezt viszont nem adja meg a baloldali önkormányzat, holott jelenleg csak 1,5 százalékról van szó. Ez éves szinten 57 000 forintot jelentene a sofőröknek és ez alapját képezhetné a következő évek béremeléseinek. A SZAKSZ szerint egyébként még a 20 százalékos béremelés is kevés, hiszen még ezzel is a konkurens volánbuszos alapórabér alatt maradnak tíz százalékkal.

Sztrájktörés sérti a dolgozók jogait a SZAKSZ szerint

Mindeközben az érdekképviselet bejelentette, hogy a héten megtartott kétnapos munkabeszüntetés során a Tüke Busz Zrt. megsértette az autóbuszvezetők sztrájkjogát, mert a sztrájkolókat a napi fordájuk, azaz beosztásuk figyelmen kívül hagyásával más járatok elvégzésére is kötelezték, a fordájukban a sztrájk miatt kimaradható járatokra pedig sztrájktörőket küldtek. Dobi István szerint a pécsi önkormányzat cége ezzel a munkavállalók alkotmányos jogát vette el, ami miatt bírósághoz fordulnak.

Egyben leszögezte, hogy a március 4-7. közötti munkabeszüntetés során a buszvezetőt nem vezényelhetnek át olyan járatra, ami nem szerepel a fordájában, mert ez csak műszaki meghibásodáskor, vagy betegség miatti helyettesítéskor lehetséges.

– Gyalázat, hogy egy másik „szakszervezet” sztrájktörő autóbuszvezetői és egy-két pitiáner viselkedésű forgalmi szolgálattevő próbálja letörni a sztrájkunkat, de ezt már nem hagyhatjuk szó nélkül és bízom benne, hogy a SZAKSZ bérharcát támogató kollégák ezért az undorító viselkedésért megvetik a sztrájktörő személyeket

– közölte a közösségi oldalán Dobi István.