Ellenségképet üldöz

Bodnárról köztudott, hogy a jobboldaliakat nem ellenfeleknek, hanem egyszerűen csak ellenségeknek tekinti – az „átvilágításai” is elsősorban ebben a szellemben zajlottak. Az elfogult és a baloldal pécsi regnálása alatt tovább gazdagodó „ügyvéd” és csapata azonban még az általuk végzett munkáról sem számolt be az illetékes bizottságnak, semmilyen bizonyító erejű dokumentumot nem mutattak fel arról, hogy valóban jogosan vettek fel óránként tíz-húsz ezer forintot „munkadíj” gyanánt.

Kiszakadt a hálózat

A baloldali ügyvéd és Péterffy holdudvaráról a napokban kiderült, hogy egy olyan pécsi ügyvédnővel voltak rendkívül szoros kapcsolatban, akivel szemben tucatnyi sértett tett feljelentést. A 34 éves nővel szemben többrendbeli ügyvédi visszaélés, többrendbeli csalás, valamint hamis magánokirat felhasználása miatt indult nyomozás. Kiderült, hogy az asszony Bodnár közvetlen munkatársain – Góbi János és dr. Szücs Orsolya ügyvéden – keresztül az egyik önkormányzati cégnek, a Tettye Forrásháznak is dolgozott. Arra is fény derült, hogy a csalás miatt eljárás alatt álló ügyvédnőre Bodnár az ügyvédek ellenőrző bizottságát bízhatta volna, ha nem bukja el a kamarai választást.

Visszatérve a Pécs Jövője Egyesületre vonatkozó szálra, a minap azt is be lehetett azonosítani az ügyvédbotrány kapcsán, hogy a Pécs Jövője Egyesület székhelye az elmúlt években a Fejér Lipót utcából éppen Szücs Orsolya irodájába került át.