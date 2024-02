Zag sem akart lemaradni 1 órája

Újabb városvezető vehetett a pécsi kátyúk miatt városi terepjárót

Jól megy a szekér Gyurcsány Ferenc pécsi pártemberének, Zag Gábornak, aki a DK-s polgármesterjelölt mellett tölt be "fontos" funkciót a városházán. Miután két éve ajándékba kapott egy ingatlant – kivel ne fordulna elő ilyesmi –, módja volt arra is, hogy lecserélje autóját. Nem kizárt, hogy ő is azért választott egy SUV-ot, azaz egy városi terepjárót, mert ezzel könnyebben tud közlekedni a pécsi utakon.

Bóka Máté Ciprián Bóka Máté Ciprián

Fotó: Löffler Péter

Az DK-MSZP-s városvezetés döntésének értelmében három alpolgármestere lett Pécsnek, az MSZP-s Nyőgéri Lajos, a pécsiek által meg sem választott MSZP-közeli Ruzsa Csaba, valamint a DK-s Zag Gábor. A három politikus eddig közel 150 millió forintjába került a pécsieknek. Ruzsa Csaba után most a Zag Gábor vagyonnyilatkozatába nézünk bele, aki 2019 óta önkormányzati képviselő és Bognár Szilvia helyett került a jól fizető alpolgármesteri székbe, amikor az MSZP-s Nyőgérit is kinevezte Péterffy. Milliókból alig tett félre Már egészen fiatalon jó érzékkel szerzett olyan pozíciókat, amelyek komoly juttatásokkal jártak. Volt a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) elnöke. Az évek során hallgatói képviselőként nem kis summát vitt haza, összesen körülbelül 6,6 millió forintot. Alpolgármesterként pedig már havi 1,35 milliót keres, ehhez képest "szerénykedik" a bevallásában. Lakástakarékban elhelyezett és egészségpénztári a megtakarítása egy év alatt 130 ezerrel nőtt, de még így sem éri el két és fél milliót. Pénzintézeti számlakövetelése egy éve még 10 millió volt, ami lecsökkent 8,7 millióra. Zag Gábor 2022-ben egy komlói 77 négyzetméteres lakást, valamint egy nagyobb közös garázs 20 négyzetméteres részét kapta ajándékba valakitől.

Visszamenne az egyetemre Bár Péterffy Attila még az egyetemi modellváltást is ellenezte, sőt az egész baloldal ezzel támadta a kormányt, Zag Gábor sem sem vált a modellváltás után az egyetemi állásától, azt csupán szünetelteti, amit azt is jelenti, hogy abban bízik, hogy az idei választások baloldali veresége után visszamehet még az előző munkahelyére. Jobb is az a városi terepjáró! Neki eddig lépcsőshátú Renault-ja volt, de a papíron zöld politikát hangoztató városvezetés tajgaként, Ruzsa Csaba alpolgármesterhez hasonlóan ő is városi terepjáróra (SUV-ra) váltott, bár nem kizárt, hogy a pécsi kátyúk miatt volt erre szüksége.

