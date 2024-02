Az önkormányzat nyertes pályázatának köszönhetően megújulnak a harkányi sportcsarnok több mint húsz éves öltözőblokkjai a hozzá tartozó vizesblokkokkal, valamint a teakonyha és az illemhelyek is.

Baksai Endre Tamás, Harkány polgármestere elmondta, a nagy igénybevételű, folyamatosan kihasznált csarnokban az elmúlt években is folytak munkálatok: 2014-15-ben energetikai korszerűsítés történt, mely során cserélték a nyílászárókat és külső hőszigetelésre is sor került és akadálymentesítették az épületet. A későbbiekben az önkormányzat önerőből igyekezett a tetőt helyrehozni, a tető egy részét cserélték, illetve javították a bádogozásokat. A jelenlegi, a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megvalósuló projekt részeként nem csak beltéren, hanem kültéren is – csapatsportra és egyéni sportra, valamint szabadidős sportolásra alkalmas – fejlesztések valósulnak meg. Kültéri ping-pong asztalokat, gyakorló kosárpalánkot, sakktáblát, gördeszka pályát építenek a sportcsarnok és a sporttelep sarkánál található területre.

A felújítási munkálatokkal a tavasz folyamán végeznek a kivitelezők, és a kültérre tervezett munka is megkezdődhet a jó idő beálltával.

A sportcsarnokban szeptembertől júniusig hetente 34 sportfoglalkozásra kerül sor, melyen nagyságrendileg 600 ember vesz részt, látogatottsága évi átlagban meghaladja a 40 ezer főt. A résztvevők 80 százaléka helybeli vagy a helyi szakosztály tagjaként látogatja az intézményt. Ez összesen ez évi 2500 óra foglalkozást, sport eseményen való részvételt jelent.

A felsoroltakon túl szabadidős sport tevékenységeknek is helyt ad a sportkomplexum: thai-boksz, boksz, TRX, pound fittness, zumba, aerobik edzések és konditerem várja a mozogni vágyókat. Emellett évente átlagosan tíz alkalommal külsős szervezetek is igénybe veszik a csarnokot vásárok, szabadidős tevékenységek, sportnapok megtartására. Többek közt galambkiállításra, kötélugró versenyre vagy ritmikus gimnasztika versenyre is sor került már itt, de több éven keresztül a PEAC vívószakosztálya is itt tartotta versenyeit.

A sportszakosztályok heti bajnoki mérkőzései mellett az itt megrendezett sportversenyek közül kiemelkedő a nemzetközi JOOLA asztalitenisz verseny, az országos horderejű a Markovics János asztalitenisz verseny, valamint a régiós Mikulás foci kupa.