– A gyermekek védelme és a pedofil bűncselekmények megelőzése érdekében a kormány több intézkedésről is döntött, amelyeknek részeként a gyermekvédelmi rendszer felülvizsgálatára is sor kerül

– emelte ki a kormányhivatal vezetője. Hozzátette: a parlament még ebben az ülésszakban tárgyalni fogja az új gyermekvédelmi jogszabálycsomagot, és elemzik majd a gyermekvédelmi intézmények kapcsán most zajló, országos, soron kívüli vizsgálat eredményeit is. Mint mondta, az intézmények átvilágítása a vármegyei kormányhivatalok feladata, így az ellenőrzéseket Baranyában is a kormányhivatal szakemberei folytatják le.

A hatósági ellenőrzések elsődleges célja, hogy megvizsgálják, valamennyi intézményben teljesítik-e a jogszabályban foglaltakat, mindenben megfelelnek-e az előírásoknak. A kormányhivatal munkatársai megnézik, hogy az intézmények rendelkeznek-e a feladatellátáshoz előírt létszámmal és megfelelő végzettségű kollégákkal.

– A munkatársaim nagyon körültekintően vizsgálják át az összes intézményt, hogy teljes képet kapjunk arról, hogyan védik ezeken a helyeken a rájuk bízott gyermekeket, és megfelelően működik-e az a jelzőrendszer, amelynek elsődleges feladata, hogy a bántalmazást, vagy bármely gyermekeket érő problémát azonnal jelezzék. A helyszíni ellenőrzések során feltárjuk, hogy van-e bármilyen, a gyermekeket veszélyeztető kockázat az intézményben, történt-e esetleg korábban bántalmazás, és ha igen, azt hogyan kezelték

– adott tájékoztatást a főispán.

Az ellenőrzések folyamatosan zajlanak, és a vármegyénkben lévő intézmények jelentős részében már jártak a kormányhivatali munkatársak.

– A gyermekvédelemben további szigorítások indokoltak, és a bentlakásos intézményekben lakó gyermekek védelmének erősítésére is szükség van. Ebben a kormány a mostani ellenőrzések tapasztalataira is tud támaszkodni, de természetesen ha a vizsgálat során hiányosságot állapítunk meg, akkor hatósági eljárást indítunk. Ha bűncselekmény gyanúja merül fel, akkor pedig haladéktalanul feljelentést teszünk. A kormány tehát készül a második gyermekvédelmi törvénycsomaggal és döntött a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról is – zárta beszámolóját a kormányhivatal vezetője.