Sohrab Ahmari, a Compact Magazine alapító szerkesztője érkezik Pécsre, az MCC nyílt rendezvényére március 28-án, csütörtökön 17 órakor. Az iráni-amerikai szerző, aki többek között a New York Times-ban is publikált, Szakadatlan szál című könyvét mutatja be.

A kötet azt járja körül, hogy a modern ember gyakran a személyes szabadságot tartja legfontosabb értéknek az élet minden területén, és a hagyományt tekinti korlátozásnak. Az író arra hívja fel a figyelmet, hogy a hagyomány valójában az élet stabil alapját jelenti, és ha elutasítjuk, elveszítjük ezt a stabilitást. A szerző, Sohrab Ahmari, a szerző felnőttként vált kereszténnyé, a zsidó-keresztény alapokon nyugvó nyugati kultúra nem ivódott a sejtjeibe hosszú évszázadokon át, talán ezért is képes úgy tekinteni e hagyományra, ahogyan a hozzá hasonlóan kacskaringós utat bejárt nagy elődök Szent Ágostontól John Henry Newmanig: értékként, iránytűként.