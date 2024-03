A víz világnapját március 22-én ünnepeljük, melynek keretében lehetőségünk van arra, hogy e jeles nap alkalmából elgondolkodjunk a víz szerepéről az életünkben. A pécsi állatkert is kiemelten foglalkozik mindezzel, ezért most szombaton egy teljes napot szentel arra, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a víz megóvása közös felelősségünk. Idén két helyszínen várja a PécsZoo a látogatókat délelőtt 10 és délután 4 óra között. A Mandulás egy igazi élő tanteremmé válik, ahol a vízről való tanulás és a felfedezés kerül fókuszba. Az állatkertben a szalagos varánusz/vízi varánusz, fóka, krokodil, az akváriumok lakói és a víziló nagy közönség előtt fogja magát produkálni a látványetetések során. Természetesen emellett még a Marsra is elutazhatunk, megismerkedhetünk Magyarország leggyakoribb halfajaival, vízimadaraival, arcfestést kérhetünk, pecsétgyűjtő játékban vehetünk részt, de még Don Juannal és Trisztánnal is sétálhatunk. További részletek a PécsZoo Facebook-oldalán olvashatunk.