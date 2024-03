Az időpontot az érdeklődők igényeihez igazították, így április 13-án 10 és 13 óra között lesz a Turbéki utca 29-ben.

A résztvevők közvetlenül a Közösségi Tér mellett tudnak parkolni, nem kell cipekedniük, az időjárás előrejelzés figyelembe vételével az udvart is birtokba veszik az asztalokkal. Eladónként 1 asztallal és székkel tudnak szolgálni, a hely ugyanis korlátozott, de állványt, kisebb pakoló felületet lehet vinni. Amíg a szülők nézelődnek addig a játszószobában a gyerekek is elfoglalhatják magukat, s jó idő esetén az udvaron is lehet játszani. Az, aki eladóként szeretne részt venni az eseményen az egyesületnek facebook üzenetben tudja ezt jelezni.

A húsvét napjai sem telhetnek el program nélkül az egyesületnél, április 1-én, hétfőn húsvéti locsolkodást és tojásgurító mulatságot is szerveznek délután 15 és 17 óra között a BázisPont Közösségi Térben. A szervezők a kisfiúktól örömmel fogadják, ha kölnit is rejtenek a zsebükbe, nehogy elhervadjanak a lányok, a gyerekeknek készülnek egy kis nyuszi meglepetéssel, játékokkal is.