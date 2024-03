Egyszerű politikai kampányeszközként használják Péterffyék azt a közvéleménykutatást, ami elvileg a városi cégekkel kapcsolatos elégedettségmérésről szólt volna, azonban azon a pécsi önkormányzatot elborító bűnügyi eljárások is szóba kerülnek. Az önkormányzat ugyanis céges elégedettségmérésre írt ki meghívásos pályázatot, amelynek keretében mindössze három baráti, baloldali társaságot kértek fel versenyre, a leghangsúlyosabb két szereplő a balos Závech Research és a pedofilmentegető Pulai András vezette Publicus volt. Az, hogy végül ki és hogyan nyerte meg a tendert, szinte lényegtelen is, mert a lapunk munkatársát is felhívó kérdezőbiztos a beszélgetés elején a Závech Research-ot jelölte meg, de később már azt nyilatkozta, hogy lehetséges, hogy valójában a Publicus a megrendelő, mert a Závech és a Publicus „együtt van”.

Bűnügyi eljárás itt is, ott is - Péterffyék láb alatt ég a talaj

Fotó: Löffler Péter

A lényeg egészen más

Mindenesetre a 24 perces beszélgetésnek csupán egyharmada szólt az eredeti tárgyról, a többi már a Péterffy Attilának és koalíciójának, valamint az elmúlt öt éves ténykedésüknek a megítélésével foglalkozott. Érdekesség, hogy Péterffy mellett a jogerősen már elítélt, több céget is durván bedöntő Nyőgéri Lajos alpolgármesterre, valamint a nem készpénzes Ruzsa Csabára kérdeztek rá a városvezetők közül, rajtuk kívül a baloldaliak fókusza Csizmadia Péterre, a Fidesz-KNDP-ÖPE szövetség polgármesterjelöltjére irányult. Nyilvánvalóan azért, mert Péterffy erős kihívóra talált, és tartanak attól, hogy Csizmadai leváltja a jelenlegi szűk, a városvezetést megszálló pénzügyi elitet, s rendezi az önkormányzat sorait.

A baloldaliak ugyanakkor – a közvéleménykutatás kérdései alapján – attól is tarthatnak, hogy korruptnak, gyengének, nem emberségesnek, szociálisan érzéketlennek, nem intelligensnek, hataloméhesnek tartják a jelenlegi városvezetőt, mert az erre vonatkozó ítéletünkre is kíváncsiak voltak. Azt is tudakolták, hogy a legalább 100 millióba, de egyes vélemények szerint ennél is többe kerülő városházi ügyvédgárda ténykedése sikeres, vagy sikertelen volt. Mint közismert, a szocialistáknak kedves ügyvédtársaság teljesen abszurd módon az állítólagos átvilágításokról szóló munkájuk teljesítési igazolásait, dokumentumait sem mutatta be az illetékes bizottságnak – vagyis az átvilágítás átláthatatlan maradt.

Bűnügyi eljárás itt is, de titkolják

A kérdezőbiztosoknak azt is kiadták, hogy a Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréje kérdezzenek rá, miszerint egyetértünk-e a cserével. A felvetésben viszont azt már eltitkolták, hogy az ügyben jelenleg is büntetőeljárás folyik, hiszen a kemping ára a hírek szerint meg sem közelítette a Bőrklinika értékét, amiért elcserélték, még akkor sem, hogy még 200 milliót hozzácsaptak a csereügylethez.

Péterffyék arra is kíváncsiak, hogy a megkérdezettek hallottak-e az amúgy széles körben közismert vesztegetési ügyről, amely során valakik kenőpénzt kérhettek önkormányzati lakásokért. A Závech Research az erre vonatkozó kérdésében is olyan állításokat fogalmazott meg, amik nem fedik a valóságot, hiszen állításukkal szemben nem két lakásosztályon dolgozó ellen indult nyomozás és a hatóság sokkal szélesebb körben vizsgálódik – és ezt már érezheti a Péterffy-Nyőgéri duó is.

A kérdezőbiztos részéről elhangzott:

A vesztegetési ügyben megfogalmazott vádak megalapozottak lehetnek?

Amennyiben a két beosztottal szemben beigazolódnak a vádak, az vajon mások közvetlen felelősségét is felveti?

Mindez arra utal, hogy komoly pánikhangulat lehet a városvezetők között, hiszen súlyos politikai és egzisztenciális kérdés is lehet az, hogy az ügyészségi eljárás milyen szinteket ér el. A lakásterület felelőse ugyanis Nyőgéri Lajos, Péterffy egykori kampányfőnöke.

Mi a pécsi lakásmutyi bűnügyi eljárásának a fókusza?

Megírtuk, 2022 nyarán indított nyomozást indíthatott a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség vesztegetés miatt a pécsi önkormányzatnál, mert a gyanú szerint valakik a pécsi bérlakások kiutalásáért több százezer forintot kérhettek el, de egyes információink szerint még a szexuális ellenszolgáltatás kérése is felmerült.

Az egyik személy – aki iránt érdeklődtek a nyomozók – éppen a jogerősen már elítélt Nyőgéri Lajos referense volt, aki így rendkívül bizalmas pozíciót töltött be Péterffy belsős köreiben.

A Nyőgéri-Péterffy duó ténykedése kapcsán aztán sorra láttak napvilágot a lakáskiutalási ügyek:

Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy Attila, Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt, miközben annak vállalkozása 15 millió forintos megbízást kapott az MSZP-től.

Arra is fény derült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott lakáshoz.

A Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, amiben jogcím nélküli használóként lakott.

A számláról leemelt 405 millió

Tavaly ősszel nyomozás indult amiatt is, hogy a baloldali vezetésű pécsi önkormányzat május végén inkasszált 405 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bankszámlájáról, és azt nem is adta vissza. Péterffy ugyan azt állította, hogy nem volt jogszerűtlen az eljárás, ám ennek teljes mértékben ellentmond az a tény, hogy Pécs jegyzőjének a vizsgálata egyértelműen kiderítette, hogy jogszerűtlen volt az inkasszózás.