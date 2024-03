Az Adventi Családok 2023-as program keretében tavaly 74 család (több mint 220 gyermekkel) rövid története volt elolvasható a Mosolymanó Jótékonysági Központ közösségi oldalán decemberben. A családok személyre szabott csomagot kaptak az adományozóknak köszönhetően, ezzel is szebbé téve a karácsonyi időszakot.

60 rászoruló család kaphat segítséget.

Fotó: Laufer László

Mit lehet bevinni a családoknak?

Most a húsvét közeleg, s sajnos sok pécsi családnak nincs lehetősége ételt, húsvéti ajándékot vásárolni a gyermekeinek. Vörösné Deák Andrea az egyesület elnöke korábban elmondta, hogy a náluk regisztrált rászoruló családok tudtak jelentkezni a Húsvéti Családok 2024 programra. Az űrlapot február 18-ig lehetett kitölteni. A jelentkezők közül a tervezett 50 helyett végül 60 család története, kérései név nélkül kerültek ki az oldalukra. Számukra lehet bevinni az egyesülethez (Pécs, Várkonyi Nándor utca 7.) élelmiszert, játékot, vagy kérésnek megfelelő ajándékokat a sorszámra hivatkozva, húsvétra. A tervezett átadás március 26., ezért kérik, hogy az adományokat addig juttassák el az egyesülethez.

Valamint arra is lehetőség van, hogy az adományozó személyesen adja át a családnak az ajándékot. Ebben az esetben privát üzenetben kell megírni a Mosolymanónak, hogy melyik családnak szeretnének segíteni. Ők pedig elküldik a család telefonszámát. Kérik, hogy az adományozó a lehetőségekhez képest az az adományról küldjön fotót, mert a csomagok összeállításánál figyelembe veszik ki mit kapott. Ha valaki nem tud egy konkrét csomagot összeállítani (csak egy-két dolgot tud vinni) az sem probléma, az egyesület önkéntesei ezekből is összeállítanak csomagokat a kéréseknek megfelelően.

Munkahelyi, baráti társaságok, cégek is sokszor gyűjtenek a Mosolymanónak. Vörösné Deák Andrea azt is elmondta, hogy korábban például a HR-Rent is jelentkezett, hogy visznek körülbelül 1000 tojást, meg 100 csokinyuszit, de többek között a Tettye Forrásház Zrt. dolgozóinak gyűjtése alapján játékokat, mesekönyveket kapnak, azok is be fognak kerülni a csomagba.