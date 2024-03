Rendőrségi nyomozások hírétől, horribilis haveri szerződések botrányaitól hangos a baloldali városvezetés tevékenysége – közölte Csizmadia Péter, a Fidesz-KNDP-ÖPE szövetség pécsi polgármesterjelöltje.

Csizmadia Péter a pécsiekkel tenné rendbe a várost

Forrás: MW

Csizmadia hozzáférést biztosít

A nemzeti oldal politikusa fontosnak tartja, hogy tisztán, átláthatóan működjön a város, ezért leszögezte: „az átláthatóság és ellenőrizhetőség érdekében hozzáférhetővé kell tenni minden olyan szerződést, amelyet az önkormányzat, az intézményei és a vállalatai kötöttek”.

A téma kapcsán a városlakók véleményére is kíváncsi abban az online is kitölthető kérdőívben, ami a pécsi polgármesterjelölt számos fontos törekvését is tartalmazza.

Miért van szükség üvegzseb-rendeletre?

Az üvegzseb-rendelet megalkotására azért van szükség Pécsen, mert elfogadhatatlan az a gyakorlat, amit a jelenlegi városvezetés vezetett be a rendszerváltás óta példátlan módon. A baloldaliak ugyanis a hatalomba kerülésük után azonnal igyekeztek azt elérni, hogy az jobboldali és a velük szemben álló baloldali városházi ellenzék képviselői bele láthassanak a városi cégek működésébe. Egy olyan felügyelőbizottsági rendszert alakítottak ki, amelyben a lehető legkisebb szerepet kapott az oppozíció, van ahova nem is delegálhattak tagot.

A Péterffy-féle önkormányzat ugyan a 2019-es kampányban átláthatóságot ígért, ehhez képest lapunknak sem válaszolnak azokra a kérdésekre, amelyek éppen ezt az átláthatóságot célozták meg, ellenben rendszeresen személyeskedő, sértegető közleményeket adnak ki.

A pécsi átláthatóság abszurditását mutatja az, hogy éppen annak az átvilágításnak a dokumentumait titkolják el még a képviselők elől is, amik papíron éppen az átláthatóságot szolgálták volna és legalább 100 millió forintba került.

Átláthatatlanság, zűrös ügyek

A nemzeti oldal szerint az átláthatatlan működés zavaros, korrupciógyanús visszaélések garmadájával párosul, hiszen több büntetőeljárás is indult a baloldallal szemben Pécsett, amikkel összességében több százmillió forint kár érhette a pécsieket.

Mint arról írtunk, komoly pánikhangulat lehet a városvezetők között, hiszen súlyos politikai és egzisztenciális kérdés is lehet az, hogy az önkormányzati lakásokat érintő vesztegetési ügyben elindult ügyészségi eljárás milyen szinteket ér el. A lakásterület felelőse ugyanis az a jogerősen rágalmazásért elítélt Nyőgéri Lajos alpolgármester, aki Péterffy kampányfőnöke volt.

Szondáztatják a pécsieket

Az önkormányzatnál már odáig eljutottak, hogy már közvélemény-kutatókon keresztül is szondáztatják a pécsieket a bűnügyi eljárásokról.

A kérdezőbiztosoknak kiadták, hogy a Bőrklinika és a Mandulás kemping cseréje kérdezzenek rá, hogy a városlakók egyetértenek-e a cserével. A kérdésben azt viszont eltitkolják, hogy az ügyben jelenleg is büntetőeljárás folyik, hiszen a kemping ára a hírek szerint meg sem közelítette a Bőrklinika értékét, amiért elcserélték, még akkor sem, hogy még 200 milliót hozzácsaptak a csereügylethez.

Ennél már sokkal konkrétabban kérdeznek arra, hogy a pécsiek hallottak-e arról a vesztegetési ügyről, amely során valakik kenőpénzt kérhettek önkormányzati lakásokért, azt tudakolják:

A megfogalmazott vádak megalapozottak lehetnek?

Valamint azt is, hogy amennyiben két beosztottal szemben beigazolódnak a vádak, akkor az mások közvetlen felelősségét is felveti?

Beszámoltunk arról is, hogy tavaly ősszel nyomozás indult amiatt is, hogy a baloldali vezetésű pécsi önkormányzat május végén inkasszált 405 millió forintot a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás bankszámlájáról, és azt nem is adta vissza.