Az építményadót Péterffyhez sok szálon kötődő Magyar Szocialista Párt indította be Gyurcsány Ferenc kormányzásának idején és már az első időkben is 1,5 milliárd forintos adóbevételt céloztak meg, de közben folyamatosan emelték a rezsidíjakat is a városban, miközben másfél évtizede a bruttó átlagkereset a nemzetgazdasági ágazatban mindösssze 199 ezer forint volt.

Péterffy folyamatosan szedi be az építményadót

Fotó: Löffler Péter

Az MSZP-s örökséget évekig nyögték

Az akkori szocialista önkormányzatot leváltó jobboldal több mint 40 milliárdos adósságállományt, valamint több milliárd forintnyi céges adósságot, illetve egy túlköltekező önkormányzati rendszert örökölt meg az MSZP-sektől. Ezek ledolgozása évekig tartott, miközben befektetőket hoztak a városba. A nemzeti oldal szerint egy hatmilliárdos lyuk volt az önkormányzati költségvetésben, aminek rendezésében a pécsiek is áldozatot vállaltak, de 2018-19-re azonban már elérkezett az a fordulat, aminek nyertese aztán az új baloldali városvezetői elit lett Péterffy Attilával együtt.

Bár a városvezető folyamatos adócsökkentést ígért 2019-ben, de évekig nem tett semmit és aztán ennek csupán egy nagyon kis szeletét teljesítette, azt is csak akkor, amikor már a sajtó is szembesítette a korábbi ígéreteivel. Ehhez képest viszont folyamatosan szedi be az ingatlanadót, több milliárd forint értékben évente, ami pár esztendő leforgása alatt nagyjából 12 milliárdos összeget hozott nekik a konyhára.

A baloldal a saját bevallása szerint is csupán a teljes építmény- és telekadóból származó bevételnek mindössze 10 százalékát engedte el eddig, és az idei évben is 3,15 milliárdot vár el a pécsiektől Péterffy, erről tanúskodik a 2024-es költségvetési rendelet is.

A Péterffy-Gyurcsány-Nyőgéri trió

Gyurcsány Ferenc mellett a rágalmazás miatt jogerősen elítélt, cégbedöntő MSZP-s Nyőgéri Lajos például az egyik fontos kapocs az egykori szocialista és a mostani városvezetői garnitúra között, és amennyiben Péterffy marad, akkor ugyanez a hármas, tehát Péterffy-Gyurcsány-Nyőgéri trió is marad a városházán. A legfrissebb hírek szerint pedig az MSZP és a DK gyakorlatilag szinte összenő (eredetük is közös egyébiránt), hiszen a 2026-os parlamenti választásra is együtt készülnek, és erről is tettek bejelentést csütörtökön.