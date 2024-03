„A hallgatók fenntarthatóságra való érzékenyítésében és tudatosabb gondolkodásának kialakításában alapvető szerepe van az oktatásban egy ilyen innovatív törekvésnek. Öröm látni, hogy az ország minden szegletéből áramló összefogás és elkötelezettség egy virtuális „tantermet” hoz létre, amely átlép minden fizikai határt. A kurzus kialakításában résztvevő egyetemek küldetésüknek tekintik az új generáció képessé tételét egy olyan világ építésére, ahol a fenntarthatóság közös érték” – nyilatkozta Prof. dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora.

„Az egyetemek közötti szinergikus együttműködés és tudásmegosztás lehetőséget biztosít arra, hogy tudományágakon átívelő partnerséget alakítsunk ki a fenntarthatóság előmozdítására. Biztosak vagyunk abban, hogy ugyanazon célért megtett közös erőfeszítéseink még hatékonyabban támogatják a fenntarthatóság környezeti, társadalmi és gazdasági szemléletének érvényesülését” – emelte ki Decsi István, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja.

„Olyan tanulási élményt igyekeztünk létrehozni, amely inspirál és mozgósít. Úgy vélem, hogy a kurzusra jelentkező hallgatók magas létszáma is alátámasztja, hogy a fenntarthatóság már nemcsak egy idea, hanem a mindennapjaink szerves része. A kurzus célja a kihívások és az alternatívák bemutatása. Már folyamatban van a következő kurzus tervezése, hiszen a fenntarthatóság tárháza kimeríthetetlen, a célközönség pedig rendkívül lelkes” – tette hozzá dr. Glied Viktor, a PTE egyetemi docense, a kurzus tárgyfelelős oktatója.

„Egy színvonalas és nagy volumenű kurzus lebonyolítása önmagában is szépségeket rejt. Úgy gondolom, hogy hazai viszonylatban is előre mutatónak számít egy ilyen neves szakembereket felsorakoztató, az ország egyetemistáinak jelentős részét megmozgató kezdeményezés. Hallgatói szemmel is jó látni, hogy a napjainknak egyre inkább részévé váló fenntarthatóság problematikája az egyetemeken, az oktatásban is utat tör magának” – mondta el Navreczki Fanni, a PTE Zöld Egyetem Program programmenedzsere - derül ki az egyetem közleményéből.