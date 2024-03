A pécsi városházi Tiszta Kezek Frakció tagja, Hencsei Zsolt az előző közgyűlésen a jelenlegi polgármestert, Péterffy Attilát az MSZP-s alpolgármesterének, Nyőgéri Lajosnak a körei kapcsán tett fel kérdést. Mint az köztudott, Nyőgéri Lajos felesége (aki amúgy városházi osztályvezető is) és üzlettársa, Gy.L.-né a közös cégükkel 15 millió forintot kapott tanácsadásért az MSZP-től, miközben az üzlettárs önkormányzati bérleménynek is örülhetett.

Fogyatékos fiatal az áldozat

Fotó: Löffler Péter

Fogyatékos fiatal az áldozat

A februári közgyűlésen a szóban forgó önkormányzati bérleményben történt események kapcsán érdeklődött Hencsei, akit a szomszédok, a környéken élők kerestek meg a botrányos viselkedés miatt. Akkor Hencsei Péterffytől megkérdezte, hogy a polgármester tudja-e, hogy Gy. L.-né a gyámja egy értelmi fogyatékos fiatal férfinak, akit folyamatosan ütnek-vernek, akit éheztetnek? Tudja-e, hogy ez a fiatalember kutyatápot lop a szomszédtól és azt eszi, mert éhezik? Tudja-e, hogy Gy. L.-né nem hagyja, hogy ez az értelmileg sérült fiatalember bemehessen az önkormányzati bérlakásba, hanem egy ajtó nélküli fészerben kell élnie és fagyoskodnia?

Péterffyék részéről válaszként akkor elhangzott, hogy szerintük bűncselekmények gyanúja merült fel, ezért feljelentést tesznek. Ezt követően azonban a baloldali pécsi önkormányzat Nyőgéri Lajossal az élén támadásba lendült, és az ügyet a nyilvánosság elé táró, az áldatlan állapotok megszüntetését kezdeményezését elindító Hencsei Zsoltot támadta meg, hogy "mulasztást" követett el. Csakhogy Hencsei nem tágított, és közölte a keddi közgyűlésen, hogy február 27-én maga is megtette a feljelentést, sőt információi szerint Péterffy Attilát január 2-án hivatalos e-mail formájában, majd január 3-án egyéb írásos formában is megkeresték a lakók, ezért a városvezető tájékoztatást kapott a helyzetről és annak súlyosságáról. A megkeresést Hencsei szerint a lakásgazdálkodási csoport vezetője is megkapta, a levél kézbesítésének sikerességéről visszaigazolás is érkezett.

A Tiszta Kezek Frakció képviselője ezért kedden már azt kérdezte, hogy:

Péterffyék mennyi időn keresztül „ültek” az ügyön?

Vajon ha a lakók nem keresik fel Hencseit, akkor történt volna-e érdemi intézkedés az ügyben?

Péterffy azonban nem válaszolt a keddi közgyűlésen, hanem arra 15 napot kért.

A városi lakásmutyi kapcsán már megírtuk, bár az ügyészség még nem gyanúsított meg senkit, amit nemrég Péterffy Attila pécsi polgármester mosolyogva konstatált, a baloldali önkormányzat vesztegetési botránya súlyos, rendszerszintű problémákat vet fel. A lakásmutyikról rengeteg információval rendelkező személy azt mondta a közelmúltban lapunknak, hogy elképesztő mozgás volt a lakásosztályon az elmúlt években, hatalmas kérdés, hogy ennek mi volt az oka, és az is, hogy egy volt rendőr is csupán néhány hónapig bírta a városházán, miután belelátott az ügyekbe, távozott.

Informátorunk akkor azt is közölte, hogy számára egy polip rajzolódik ki, amely behálózta az önkormányzatot, s olyan módszereket alkalmaznak, amelyek komoly fejtörést okoznak a nyomozóknak is. Ugyanakkor tudomásunk szerint több hangfelvételt is a hatóság rendelkezésére bocsájtottak, az ügyészség kiterjesztette azokra a területekre is a vizsgálódásait, amely már a lakásmutyi gazdasági területét érinti, ez lehet a magyarázata, hogy egyelőre nincs gyanúsítottja az ügynek, hiszen a nyomozók szélesebbre tárták az eljárást.