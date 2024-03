A őszödi hazugságbeszédről ismert Gyurcsány Ferenc pártjának tagja, Auth István képviselő még az egyik facebookos fiókjának oldalán is megpróbálta eltussolni azt, hogy Péterffy Attila polgármester által irányított önkormányzat legutóbbi ülésére valakik gumibotos közterület-felügyelőt küldtek. Auth ugyanis azt állította hamisan, hogy a szóban forgó gumibot valójában a városházi lépcső korlátja.

A gumibotos felügyelőt ki küldte?

Fotó: Löffler Péter

Gumibotos vagy tonfás?

Csakhogy a felügyelet részéről elismerték, hogy kényszerítőeszközzel jelentek meg a városházán, amelynek szakszerű megnevezésére is felhívták a figyelmet, vagyis arra, hogy ezt az eszközt tonfának hívják. Ez egy bot típusú fegyver, aminek markolata a botra merőlegesen helyezkedik el.

A férfi nem saját jókedvéből jelent meg a városházán, csakis valamelyik felettese küldhette csak oda, akinek tisztában kellett lennie azzal, hogy a pécsi közgyűlésre vezényelt illetőnél milyen felszerelés van, amennyiben pedig nem tudta, az az illető vezetői alkalmasságát is megkérdőjelezi. Az ügyben információink szerint azonban nem a felettest, vagy a feletteseket kérték számon, hanem beosztottat, aki ellen még fegyelmi eljárást is kilátásba helyezhettek.

Lapunknak korábban a pécsi jegyző, Lovász István azt mondta a gumibotos, vagyis tonfás felügyelő kapcsán, hogy "senki nem rendelt gumibotos őrzést, nem volt szó fokozott biztonságról, karhatalmi erők nem voltak jelen" a közgyűlésen.

– A munkánkat segítő felügyelő kollégák létszáma, megjelenése, felszerelése mindenben megfelelt mind az ide vonatkozó előírásoknak, mind pedig a sok éve követett gyakorlatnak, azaz az eddigi szokásoknak – mondta a jegyző. Hozzátette: a közterület-felügyelők – hosszú évek, több ciklus óta – segítséget nyújtanak a közgyűlési ülések lebonyolításában. Nem volt ez másként az idei év eddig ülései, és előreláthatóan nem lesz másként az ezt követő ülései esetében sem. Az ominózus közgyűlésen a korábbiakhoz képest semmilyen eltérés nem történt közgyűlés lebonyolításában, az szabályos és rendezett volt.

A Pécsi Közterület-Felügyelet jelenlegi vezetéséről viszont köztudott, hogy amióta Schrancz Richárdot nevezte ki Péterffy a felügyelet élére, a belső ellenőrzés annyi szabálytalanságot talált a szervezetnél, hogy azokat 18 oldalon keresztül volt kénytelen taglalni.

Újabb félmillió egy ügyvédnek

Ennek ellenére Péterffy Attila nem a Pécsi Közterület-Felügyeletnél uralkodó állapotokkal, a vezetők számonkérésével foglalatoskodik ebben az ügyben sem, hanem azzal, hogy az esetről beszámoló egyik orgánummal szemben jogilag fellépjen, amellyel megpróbálja a véleménynyilvánítás szabadságát is befolyásolni. Egy minapi polgármesteri határozatból ugyanis kiderül, hogy több mint félmillió forintos ügyvédi megbízást adott – az amúgy nem is pécsi, hanem székesfehérvári– dr. Kummer Ákosnak a pereskedéshez.

Péterffy nem első alkalommal lép fel mások véleményével szemben: köztudott, hogy az "erdőégetős perként" elhíresül eljárásban a Civilek a Mecsekért Mozgalom szóvivőjét, Vicze Csillát azért perelte be, mert a zöld aktivista azt mondta, hogy Péterffy vezérigazgatói ténykedése alatt hárommillió tonna fát égettek el az erőmű kazánjaiban. A bírósági pert kétszer is elvesztette a polgármester, pedig akkor is több ügyvéd segítette.