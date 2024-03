Ténai László klubelnök elárulta, a terepasztalok felépítéséhez számos különböző alapanyagra és jó adag türelemre van szükség. Külön, kézzel készítik el például a vasutak környezetét alkotó füves területeket, az alapanyagot a ragasztózott területre szórva kapja meg végleges formáját az apró, élethű környezet.

Egyes modellek kiváltképp aprólékosságról tanúskodnak, gondosan megmunkált házak, emberi alakok, illetve domborzati elemek, alagutak gazdagítják a miniatűr vasútállomásokat és síneket. A hétvégi parádé során többek között megfigyelhettük a lemodellezett sellyei vasútállomást is, amely csakúgy, mint a papír modell készítési lehetőség, nagy sikert aratott a programra látogató családok, gyerekek körében.

A Vasútmodell parádé nyáron folytatódik

Mint megtudtuk, legközelebb június elejére, előreláthatólag június 1-2 között tervezik a következő parádét, amelyet majd szokás szerint novemberben kívánnak ismét megrendezni.

Ténai László elmondta, továbbra is folytatódnak, immár a vasútállomáson, az Első Pécsi Ifjúsági Vasútmodellező Klub találkozói is heti rendszerességgel, emellett szintén hetente találkoznak a klub által szervezett vasútmodellező szakkörre kíváncsi fiatalok. A foglalkozásokon először csak ismerkednek a modellezéssel, s ha valaki már gyakorlatra tesz szert és kiemelten érdeklődik a téma iránt, később a klub tevékenységéhez is kapcsolódhat.