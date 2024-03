– Ön Péterffy Attila egyik fő támogatója volt, 2019-ben ott volt a Gyurcsány-jelöltként most is próbálkozó polgármester eredményváróján, már akkor látta, hogy mi fog következni?

– Már akkor nagyon nagyon rossz érzéseim támadtak, mert addigra világossá vált, hogy Péterffy nem független, hanem a Magyar Szocialista Párt és Gyurcsány Ferenc jelöltje; az, hogy párttag vagy sem, ebből a szempontból teljesen lényegtelen kérdés. Addigra kinevezte az MSZP-s, jogerősen elítélt Nyőgéri Lajost kampányfőnökének, akiben nyilván maximálisan bízott. A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum mellett ott volt a Mindenki Pécsért Egyesület is, ami ernyőszervezete volt a pártoknak. Ez már akkor sem szövetség, hanem együttállás volt. Amikor ebbe belementem, az motivált, hogy úgy láttam, a 2019-et megelőző években félrement a városirányítás. Hiába a kipróbált, tapasztalt embereket szeretem, jött egy jelölt, aki zsákbamacska volt, de nem volt más. Péterffy minket is felhívott, hogy Momentum támogassa, majd egyszer csak Mellár Tamás, a Mindenki Pécsért Egyesület akkori vezetője iszonyatos erővel kezdte támadni, megkérdőjelezve az alkalmasságát. De nem volt más, tudtuk, hogy egy ismeretlen jelöltet föl kell építeni, ezért beálltunk mögé. Ez nem azt jelentette, hogy nem szerettem volna alternatív jelöltet látni a porondon, de nem jött. A változásban bíztam és abban, hogy a Momentummal megálljt tudunk parancsolni a közgyűlésen belül azoknak folyamatoknak, amik a korrupcióra, az antidemokratikus működésre mutatnak.

Kártékony Péterffy a programírója szerint

– Ez vezetett az öt évvel ezelőtti választási estén történtekhez?

– Már a választás éjszakáján felvetettem a momentumosoknak, hogy vonuljunk ki a többségből, legyünk azok, akik a programjuk mentén dolgoznak. Hiszen már a kampány alatt világos volt, hogy sokkal nehezebb lesz ellenállni a – főleg az MSZP és a Jobbik részéről láthatóan készülődő – kísértéseknek. Ha akkor lépünk, akkor most nem lenne a Mandulás-Bőrklinika csere kapcsán bűnügyi nyomozás, amelynek a harmadik feljelentés-kiegészítését éppen pár napja küldtem el az ügyészségnek. Nem lennének lakásmutyik, hiszen éppen ez a terület hatásköre csúszott be Nyőgéri Lajos kezébe, amikor Péterffy a pandémiát kihasználva önhatalmúlag úgy döntött, hogy a cégvezetéstől eltiltott Nyőgérit alpolgármesternek nevezi ki és a lakásügyek is hozzá kerülnek. És nem itt tartana a város összességében sem...

– Korábban úgy hallottam, hogy mint a keresztapák, úgy ültek akkor a balos elit emberei Péterffyvel?

– A Slyven Étterem külön helyiségében ott ült Bodnár Imre, a később 100 milliós megbízást kapó baloldali ügyvédcsapat feje és az MSZP-s Puch László, akit letagadott Péterffy nekünk, mondván nem támogatja a kampányát, valamint maga Péterffy. Sokkoló volt, ahogy az embert arcul vágta a múlt. Egyébként titkolta a személyes kampánystábja összetételét is. Jöttek sorra a felkiáltójelek, de megpróbáltam kizárni ezeket, bíztam a Momentum által hangoztatott új politikai kultúra őszinte képviseletében. Csakhogy később azt láttuk, hogy momentumos Nemes Balázs innovációs fityfirity biztos saját egzisztenciáját helyezte előtérbe, és teljesen lefeküdt a polgármesternek. A választást követő tizenhat napon át nem is ült le a megválasztott momentumos képviselőkkel Péterffy, elrendezett mindent inkább nélkülünk.

– Aztán 2021-ben jött az a 12 pont, amellyel a polgármestert az antidemokratikus döntéseinek, az MSZP-sek térnyerésének visszaszorítására szólították fel.

– Akkor Nemes – akit véleményem szerint súlyos csalással választottak meg városi elnöknek – és a párt akkori elnöke, Fekete-Győr András Pécsen elsimította a dolgokat Péterffyvel, ami óriási csalódás volt. Összességében kiderült, hogy 10 év ellenzékben eltöltött idő nem volt elég az MSZP-nek, a DK-nak és a Jobbiknak arra, hogy legalább valami alázat beléjük költözzön.

– Hogyan értékeli most ezt utólag?

– Átvertek, de saját magamat csaptam be: azt hittem, van bennük annyi, hogy nem fognak lopni. De ők onnan folytatták, ahol 2009-ben abbahagyták. Az elmúlt huszonnégy évben ismertem, vagy dolgoztam együtt jobb- és baloldali polgármesterekkel, de a felelősségem teljes tudatában ki merem jelenteni, hogy Péterffynél kártékonyabb polgármestere nem volt a városnak.

– Az, hogy Péterffy kártékony, miben nyilvánul meg legjobban?

– Minden polgármesternek a jövőképével, a munkastílusával, a habitusával lehet vitatkozni. De az, hogy valakinek nincs jövőképe, nincs víziója, nincs társadalomképe, annak következményei nagyon kártékonyan hatnak a városra. Nagyon veszélyes húzás volt elhozni egy hadiüzem vezetőjét, mert az erőmű valójában az. Az önkormányzat viszont nem hadiüzem, itt városlakók vannak, itt lakásprogramra lett volna szükség. Amit Péterffy kérésére megírtam, de abból nem lett semmi, pedig annak alapja az lett volna, hogy fél éven belül egy a lakások tulajdonságaira, jogállásukra kívülről kereshető adatbázis jött volna létre. Ezzel a korrupció lehetőségét zártuk volna ki, a folytatást már ismerjük. Ha egy polgármesternek lakásügyekben csak annyi mondanivalója van, hogy nyomoz az ügyészség, nos az a vezető kártékony. Be kellett látnom, hogy az általam is sokat kritizált Páva Zsolt idején például pontosak voltak a buszok, több járat volt, de ma nincs normális tömegközlekedés sem, nincs semmilyen jövőképe Péterffynek. Azt sem lehet, hogy a városházi jobboldali, vagy baloldali ellenzéket válogatott szavakkal minősíti, alázza, az alpolgármestere lehülyézi, cinikusan lekezeli, mert ha egy városban az emberek azt érzik, hogy a hangütés sincs rendben, akkor a gazdaság sincs rendben. A gazdaság azt szereti, ha egy város kulturált és komfortos. Mondjuk ki, amit az odafigyelők észrevesznek: Péterffy egy passzív-agresszív személyiség, ami az erőműben működhetett, de a város élén méreg.

– Sokan azt mondják róla, hogy csak egy marketingtermék, nem városvezető, hanem egy virtuális térben megalkotott poszt. Ezzel egyetért?

– Amikor én pécsiségre gondolok, akkor Pécsre gondolok, és ezért nem is tudom, mit keres Pécsen Péterffy jóvoltából az a Török Ottó, aki nulla munkáért visz el 50 milliót, mert az MSZP egyik fővárosi kerületében polgármesterjelölt. Kettős személyisége van Péterffynek, a beszólogatós, meg az, akinek megírják a szövegeket előre és azokat ájtatosan felolvassa – ez utóbbi álarc mögé rejtik el az igazi énjét. Kijelenthető, hogy Pécsnek ma Facebook-polgármestere van, akinek az oldalát az MSZP kommunikációs csapata kezeli. Miközben a hasonlóan baloldali Szegeden, Botka László éppen ennek az ellentéte, és az alföldi városon ez meg is látszik. Péterffy egy gondnok, aki kicserél egy-két izzót, de Pécs meg sem érezné, ha nem menne be dolgozni… A Mandulás-Bőrklinika büntetőügye pedig mindent megmutat: azt, hogy Pécs a Magyar Szocialista Párt fővárosa és végvára maradt. Mindent elkövetnek, hogy megtartsák a pozíciót és pénzt, paripát, fegyvert felhasználnak erre.

– Ha maradnak a város élén Péterffyék, ez mennyire lehet veszélyes Pécsnek?

– Ha végre távoznak, akkor Pécs jobb és élhetőbb város lesz, elindulhat felfelé a negatív spirálból. Ha viszont a mostani – öt év alatt Péterffy által megvett vagy megregulázott – garnitúra többséget szerez, köztük az emeszpéssé transzformálódott momentumosokkal, akkor durvább világ jön, a mainál is sokkal rosszabb lesz a városomban élni. Péterffyt a polgármesteri székbe segítettem, de ő és a Momentum is becsapta a várost. Itt az idő, hogy szembenézzek kettős felelősségemmel…