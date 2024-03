Korábban már beszámoltunk róla, hogy az 58-as számú főút, szalántai belterületi szakaszán szennyvízberuházás zajlik. Ekkor azt írtuk, hogy a kivitelező tavaszra (illetve amikor az időjárási körülmények is lehetővé teszik) tervezte a főút burkolatának végleges aszfaltozását, a csatornával érintett forgalmi sávban. Most a helyi önkormányzat a közösségi oldalán tájékoztatta a lakosokat, hogy a szalántai szennyvízrendszer építéséhez kapcsolódóan, Szalánta belterületén az 58. számú főút végleges helyreállítási munkáit 2024.04.02-én megkezdik. Felhívták a figyelmet arra is, hogy Volánbusz társasággal egyeztetve a Szalánta Eszterági úti buszmegálló abban az időszakban, míg a terelés tart nem lesz használható.