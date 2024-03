Dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár ünnepi beszédében úgy fogalmazott, beérett egy nemes elhatározás gyümölcse, megvalósult egy közösség összefogásának eredménye: a megszépült, megújult, funkcióban kiteljesedett Komlóverzum koncentráltabb és informatívabb tudásanyagot képes bemutatni a város múltjáról és történetéről nem csak a helyi lakosság számára, hanem az ide látogatóknak is. - Az intézmény felújítása is szemlélteti: jövőt építeni csak úgy lehet, ha jól ismerjük a múltat -méltatta a fejlesztést az államtitkár.

Dr. Hoppál Péter, Komló országgyűlési képviselője köszöntőjében elmondta, a közel 4 milliárd forintnyi állami támogatáshoz, amelyből négy nagy projekt valósult meg a városban, és amelyek egyike a Komlóverzum, egy százaléknyi saját forrás sem kellett önerőént biztosítania Komlónak - mindez be fog vonulni a városfejlesztések történetébe. - Az állami forrásból az elmúlt években létrejött nagyberuházások során a kisbattyáni bekötő út, ami korábban Európa szégyene volt, megújult, a Bétai elkerülőút világszínvonalú úttá vált, és a régi terv, hogy a komlói színház melletti üres telek is végre beépüljön, és jöjjön létre itt egy székháza a civil amatőr művészeti tevékenységeknek, a Kaptár megépülésével megvalósult. A volt pártház épületből a rendszerváltás után könyvtárrá és helytörténeti gyűjteménnyé alakult, majd most új perspektívákat nyitva Komlóverzummá fejlesztett belvárosi létesítmény pedig a négy projekt koronája - összegezte a képviselő.

A pincétől a padlásig megújult intézményben egy új látogatóközpont alakult ki a Komlosaurus carbonis és a mélyművelésű bánya koncepciója mentén. A látogatók megcsodálhatják a gigászi mamutot, az ősembereket, a mecseki dinoszauruszokat és az egykoron élő tengeri lényeket. Az eddig elérhető szolgáltatások pedig, mint a könyvtár, muzeális termek továbbra is a kínálat részét képezik a vendégek számára.