Több levelet is kaptunk, valamint két tulajdonossal is beszéltünk a Márton utcából, akik azért könyörögnek, hogy az önkormányzat lépjen fel azok ellen, akik mindenféle jogcím nélkül a közelmúltban megjelentek az egyik ottani társasházban.

A tisztességesen fizető lakók – akik szinte könyörögnek a városházának – szerint az önkormányzat érdemben nem tesz lépéseket, holott már a jelenlegi polgármesternek, Péterffy Attilának és Nyőgéri Lajos alpolgármesternek is jelezték a hajléktalanok által okozott problémát, akik elvileg tudnak is a dologról, és az önkormányzat részéről állítólag bérleményellenőrzést is tartottak. Az általunk megkérdezettek egy része pénteken, illetve hétfőn is arra számított, hogy kilakoltatják az illegálisan ott tartózkodókat, de erre nem került sor. Mások úgy tudják, hogy állítólag 30 napon belül ez megtörténhet, de egyáltalán nem bíznak a jelenlegi önkormányzatban.

Egy, az utcában élő lakó azt is közölte, hogy miután a 100 méteres belvárosi utcában több önkormányzati ingatlan is van és az "átlagemberek alkalmazkodtunk a beköltöztetettekhez, elfogadtuk a veszekedéseket, kiabálásokat, jövés-mentést. Persze volt olyan, amit már mi sem tudtunk tétlenül nézni, amikor bővült az ügyfélkörük, egyre másra jöttek a rokonok és boldog-boldogtalan élt az önkormányzati lakásokban mindenféle jogviszony nélkül és egyre halmozva a tartozásokat a szolgáltatóknál, ami egy társasház esetében a rendesen fizetőknek is hátrányos helyzetet eredményezett".

– A város csak húzta az időt, talán egy éve, hogy rendeződött ez az állapot, de most újabb kihívások előtt állunk. A változatosság kedvéért, most nem megélhetési bűnözők, hanem hajléktalanok kerültek betelepítésre, természetesen ők is csak úgy, ahogy gondolták; jöttek, vagy inkább hozták őket. Valakit zavartak ott, ahol voltak és valaki megoldotta, hogy eltűnjenek. Neki sikerült bürokrácia nélkül, mert valaki ezt is elintézte

– mondta a neve elhallgatását kérő panaszos. – Nekünk, átlagembereknek végig kell menni a városvezetés útvesztőin, a hivatalos úton, és kivárni a felszólítások, határidők múlását. Ezek az emberek közben fertőző betegségeket hordozhatnak, igénytelenek, mind magukra, mind a környezetükre nézve. Láthatóan a város annyira törődik az ingatlanvagyonával, hogy azokban bárki ingyen élhet és lelakhatja őket, és azokat próbálják elhallgattatni, akik ezt sérelmezni merik.

Beszéltünk egy olyan lakástulajdonossal, aki idős szüleinek segített megvásárolni az egyik ingatlant a szóban forgó házban, de már nem meri beköltöztetni őket az áldatlan állapotok, a mindent elárasztó bűz miatt, ráadásul jelenleg arra is alkalmatlan a helyzet, hogy akár másoknak kiadja a lakást, hogy legalább a vásárlásra felvett hitelt törleszteni tudják. Volt aki az is közölte, hogy az autoimmun betegségben szenvedő gyermekének az egészségét is kockáztatják jelenleg.

Nyomoznak a lakásmutyik miatt

Péterffy Attila alpolgármestere, Nyőgéri Lajos felügyelete alá tartozó lakásügyi területen vesztegetés miatt jelenleg is bűnügyi nyomozás van folyamatban, az önkormányzat belső ellenőrzése pedig azért indított vizsgálatot, mert 2022 novemberében több panasz is érkezett hozzájuk a zavaros lakáskiutalásokról.

Ezek közé sorolhatjuk egyébként azt is, amikor MSZP-s körök kerültek kedvező helyzetbe, vagy éppen Nyőgéri volt felesége, vagy a jelenlegi feleség üzlettársának a lakáskérelmét hagyta jóvá Péterffy. De az is kiderült, hogy a pécsi Jobbikhoz is közelálló személyeknek is jutott bérlemény, ami mellett már a Pécsi Ellátó Központ igazgatója sem tudott szó nélkül elmenni, feljelentést tett a rendőrségen. Nyőgéri egyébként a bűnügyi eljárások árnyékában ígérgette meg az átlátható lakásgazdálkodást.

Teljes a káosz

Az önkormányzat megkeresésünkre azt mondta, hogy a társasházban lévő önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlőjének 2021 őszén kötött bérleti szerződése lejárt, azt nem hosszabbította meg az önkormányzat, a bérlőt az önkormányzat lakásgazdálkodási csoportja a lakás elhagyására szólította fel. A lakás kiürítésére március végéig van lehetősége. Lapunkkal azt is közölték, hogy mivel az önkormányzat tudomására jutott, hogy a lakásba az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása nélkül fogadott be további személyeket a jogcím nélküli lakáshasználó, ezért őket az önkormányzat tulajdonát képező lakásból történő haladéktalan távozásra szólították fel. Számukra szociális gondoskodás lehetőségét ajánlották fel szociális szervezetek közreműködésével.

A jelek szerint tehát az önkormányzat akkor lépett fel érdemben, amikor megijedtek a sajtónyilvánosságától.