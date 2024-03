Miután idén is enyhe telet tudhatunk magunk mögött, nagyobb kullancsinvázió várható. A szokatlanul enyhe februárt követően a vérszívók már meg is jelentek. Tévhit, hogy a kullancs csak az erdőben, vagy külterületen jelent veszélyt - városi környezetben kertekben, parkokban, játszótereken, kutyafuttaókon, strandokon stb. is megtalálható a vérszívó.

A kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet.

Fotó: rbkomar/getty

A kullancs számos kórokozót hordozhat és terjeszthet, amelyekkel az embert is megfertőzheti: hazánkban elsősorban a Lyme-kór és a kullancs terjesztette vírusos agyvelőgyulladás fordul elő. Utóbbi védőoltással megelőzhető, és javasolt is mindenkinek, aki hosszabb időt tölt a természetben. A megkérdezett háziorvosok javaslata szerint az alapoltást a szezon előtt, a tél végén célszerű elkezdeni, hogy tavaszi aktivitási időszakra már a védettség kialakuljon, de még most se késő kérni a vakcinát.

A Lyme-kór - amelynek legjellemzőbb tünete a csípés helyén jelentkező vándorló bőrpír - védőoltással nem megelőzhető betegség, de antibiotikummal általában jól gyógyítható.

A csípés elkerülése érdekében a szakemberek a következőket javasolják: célszerű kerülni a kullancsok által kedvelt helyeket, azaz a bozótokat, állatok járta legelőket. Ha kirándulás során megpihennénk, mindig terítsünk a földre pokrócot. A zárt öltözet is csökkenti a kockázatot, ezen kívül a kullancsriasztó kenőcs, spray is jó szolgálatot tehet, de fontos, hogy a riasztószereket mindig a használati utasítás szerint, az abban meghatározott gyakoriság szerint alkalmazzuk. - A megelőzés szempontjából pedig a legfontosabb hogy a kirándulás, természetben tartózkodás végén az egész testünket vizsgáljuk át, és a levetett ruhadarabokat is rázzuk ki - hívják fel a szakemberek a figyelmet. Fontos a bőrbe fúródott kullancs mihamarabbi felfedezése, és eltávolítása, mivel az általa hordozott kórokozók átvitele jellemzően csak a szúrást követően néhány óra múlva kezdődik el.

A kutyákat is védeni kell a kullancstól

A kullancs nem csak az emberre, hanem a háziálatokra, köztük a kutyákra is veszélyes parazita, és többféle betegséget terjeszthet. A kedvenceinket már most, a tavasz kezdetén szükséges kullancsellenes samponokkal, csöpögtethető spotokkal, vagy a megelőzést szolgáló tablettával kezelni, élősködők elleni nyakörveket használni. Hosszabb séták vagy kirándulások után az ebeket is át kell alaposan vizsgálni. Nem csak a kutya védelme érdekében, hiszen a kullancs az eb szőrébe rejtőzve bekerülhet a lakásba és akár embert is megcsíphet.