A pécsi városháza és az önkormányzat körül Péterffy Attila jelenlegi polgármester regnálása alatt, 2022 nyarán indítottak bűnügyi nyomozást, miután kiderült, hogy a gyanú szerint valakik pénzért adtak ki önkormányzati bérleményeket illegálisan. Az önkormányzati lakásmutyi kapcsán a Kaposvári Regionális Nyomozó Ügyészség nemrég lapunkkal közölte: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt folytatott nyomozásban gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor, de további adat az ügyről a büntetőeljárás eredményessége érdekében nem közölhető.

Lakásmutyi: polipról beszélnek

Fotó: Laufer László

A pécsi polgármester a legutóbbi közgyűlésen ennek megfelelően szinte kárörvendően, mosolyogva beszélt a városháza körüli bűnügyi nyomozásokról, mondván, azoknak úgysincs gyanúsítottja. Csakhogy beszéltünk olyan személlyel, akinek érdemi információi vannak arról, hogy miként történhettek a különböző illegális lakáskiutalások és feltételezhetően milyen módszerrel tudták megkerülni a népjóléti bizottságot, amely elé így nem is kerülhettek bizonyos lakhatási kérdések. Ennek a módszernek akár lehetett az is a következménye, hogy Nyőgéri Lajos Péterffy Attila MSZP-s alpolgármestere körül sorra láttak napvilágot a lakáskiutalási ügyek: Nyőgéri volt feleségének lakáskérelmét is jóváhagyta Péterffy, Nyőgéri mostani feleségének üzlettársával is ez történt, miközben annak vállalkozása 15 millió forintos megbízást kapott az MSZP-től.

Lakásmutyi: polipról beszélnek

Arra is fény derült, hogy egy MSZP-s pécsi elnökségi tag, a Péterffyt támogató Mellár Tamás baloldali politikus segítője is juthatott önkormányzati lakáshoz, illetve a Pécsi Ellátó Központ volt vezetője is használt egy önkormányzati ingatlant egy új építésű belvárosi házban, amiben aztán jogcím nélküli használóként lakott. A Pécsi Ellátó Központ új igazgatója pedig olyan lakáskiutalásra bukkant, hogy amiatt feljelentést tett, mert egy pécsi család három tagja is megkérdőjelezhető módon jutott önkormányzati lakáshoz Péterffy regnálása alatt. Hencsei Zsolt, a Tiszta Kezek Frakció tagja szerint a szóban forgó család egyik tagja a népjóléti bizottság jobbikos elnökének, Fogarasi Gábornak a pártbeli ismerőse, a pécsi Jobbik oszlopos tagja.

A lakásmutyi kapcsán rengeteg információval rendelkező személy azt mondta lapunknak, hogy elképesztő mozgás volt a lakásosztályon az elmúlt években, hatalmas kérdés, hogy ennek mi volt az oka, és az is, hogy egy volt rendőr is csupán néhány hónapig bírta a városházán, miután belelátott az ügyekbe, távozott. Informátorunk azt is közölte, hogy számára egy polip rajzolódik ki, amely behálózta az önkormányzatot, s olyan módszereket alkalmaznak, amelyek komoly fejtörést okoznak a nyomozóknak is. Ugyanakkor tudomásunk szerint több hangfelvételt is a hatóság rendelkezésére bocsájtottak, az ügyészség kiterjesztette azokra a területekre is a vizsgálódásait, amely már a lakásmutyi gazdasági területét érinti, ezzel is magyarázta azt, hogy egyelőre nincs gyanúsítottja az ügynek, hiszen a nyomozók szélesebbre tárták az eljárást.

Továbbra is nagy a fejetlenség

A lakások kiutalása, igénybevétele körül továbbra is nagy a fejetlenség. Ezt mutatja az is, hogy a pécsi önkormányzat részéről akkor kezdtek el érdemben foglalkozni az egyik Márton utcai lakásban kialakult állapotokkal, hogy a sajtó tudomására jutott az eset, és lapunk megkereste az önkormányzatot. A történet lényege az volt, egy szerződéssel már nem rendelkező személy még maga mellé vett két hajléktalant, akik aztán beköltöztek hozzá az önkormányzati lakásba. A hajléktalanok viszont azt mondták, hogy velük azt közölték a városházán, hogy adják be a kérelmüket, és addig is maradhatnak. Ezt az állítást erősítette meg az is, hogy a szomszédok, az utcában élők is attól tartottak, az önkormányzat nem tesz semmit érdekükben – ám ahogy utóbb kiderült, lapunktól már megijedtek a városházán is, ezért végül léptek.