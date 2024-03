Az utcai árusok közül a fagylaltárus az, amivel még én is találkoztam, bár nem itt, hanem szülővárosomban. Emlékszem a csilingelő hangjára, és arra, hogy a szüleinket győzködjük, hogy vegyünk egy gombóccal. Ezeknek a gelato árusoknak annyira mediterrán hangulata volt, hogy szívesen látnám őket újra a pécsi utcákon, vagy a popcorn árusokat, akik általában télen települtek ki a gesztenye árusokkal egyetemben.

Sokan zöldségeket is árultak, például a Kórház téren is volt egy stand, ahol 29 forintért lehetett egy kiló almát venni, de akkoriban még házi tejet is szállítottak házhoz Trabanttal előre kijelölt napokon, hogy senki se maradjon friss ital nélkül. És nem szabad elfeledkeznünk a könyvárusokról sem, akiknél mindig hosszú sorok álltak, főleg, ha meg lehetett náluk vásárolni az újdonságokat.