Azonban bármennyire is méltatlankodást vált ki egy-egy ilyen élmény, a probléma nem elsősorban az autóval közlekedőkben rejlik. Az utak rettenetesen egyenetlenek gyakorlatilag az egész városban. Elég egy rövid sétára vagy ügyintézésre indulnunk a belvárosban, a Király utcában is utunkat állják az úthibákból és a járda mélyedéseiből kialakult pocsolyák. De ha át kívánunk kelni egy-egy útszakaszon, az autók számára kialakított részek is tele vannak hupolagokkal és kisebb-nagyobb kátyúkkal. Ha éppen nem is fröccsentik ránk tartalmukat az arra közlekedő gépjárművek, a kalandpark élmény továbbra is adott, hiszen győzzük átlépkedni, pontosabban átugrálni, a járdák mentén húzódó termetes pocsolyákat, melyek felteléséhez elegendő egy könnyed zápor is. Annyui biztos, edzésben maradunk, ha bokatörés és komolyabb sérülések nélkül átvészeljük az esőzéseket.

Hiába a mediterrán jellegű éghajlat, a pécsi útviszonyoknak köszönhetően könnyen beszerezhetünk egy megfázást a változékony tavaszi időben átázott cipőink és ruházatunk által, de a tisztító szolgáltatóknak is adunk feladatot, amikor a sárfoltokkal tűzdelt kabátjainkat próbáljuk meg újra vállalhatóvá tenni.