Ha a család mindenképpen találkozni szeretne élő nyuszival, azt a Baranya vármegyében található állatvédelemmel foglalkozó egyesületeknél, menhelyeknél megteheti.

A nyuszitartás felmerülő költségei

A nyúltartás nem egy-két hétre szól, egy egészséges, jó körülmények között tartott állat évekig elél. Míg kicsi a nyúl, kevesebb költséggel járhat a tartása, de később például az etetése is többe kerül, s állatorvosi költségek is felmerülnek. A fogukat gondozni kell, évente kell fogorvoshoz vinni őket, s kötelező oltásaik is vannak. A felelős állattartóknak pedig a nyúl ivartalanítására is gondolniuk kell, ez fontos az állatok egészségmegőrzése szempontjából.