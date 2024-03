Palkonya ismét csábít 2 órája

Hangulatos tavaszi programokkal vár a gasztrofalu

Szuper, a testnek és a léleknek is kedvező tavaszi programokkal is vár a következő időszakban Palkonya, a baranyai gasztrofalu. Érdemes böngészgetni a pincék egyedi ajánlatai között is.

Fotó: Löffler Péter

Idén is egyedi gasztro eseményekkel, a testnek és léleknek kedvező rendezvényekkel csábítják a látogatókat Palkonyára. Sok zene, jobbnál jobb borok és természetesen a Nyitott Pincék rendezvények is megújulva várják a faluba érkezőket. 2024-ben egyébként két jubileumot ünnepelnek a település programjaival, hiszen a XXX. Pünkösdi Nyitott Pincéket rendezik meg, és 10 éves a Palkonyai Dűlőfutás futóverseny is. Palkonya a gasztrofalu!

Fotó: Laufer László Április 5-6-án a Hú!Svét programmal várják a látogatókat. A mini fesztivál első napján, pénteken a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) séfjei közösen készítenek egy gourmet vacsora menüt, melyhez a Villányi Borvidék borászai kínálják boraikat. Szombaton pedig egész napos sétakóstolóval várnak Palkonya Gasztrofalu éttermei és gasztro műhelyei. Ezen kívül lesz termelői piac, különböző kóstolók és előadások. Az esemény fő helyszíne a házigazda Palkonyha Panzió Speiz portája lesz, ahol a Stílusos Vidéki Éttermiség tagjaival is találkozhatnak a vendégek. A falu különböző helyszínein remek kísérő programok is lesznek egész hétvégén. A rendezvény látogatása ingyenes, egyes programok ugyanakkor regisztrációhoz kötöttek. Április 20-án, szombaton a Palkonyai Szabadidő Egyesület szervezésében rendezik meg a X. Palkonyai Dűlőfutást. A Villányi Borvidék szemet gyönyörködtető részein átvezető útvonal gyalogosan és túrázva is teljesíthető. Négy távot hirdettek meg: az XS táv 5 km, az S táv 9 km, az M táv 21 km, a Kölyökfutam pedig 1200 méteres. Május 18-19-én immár harmincadik évben várják Pünkösdkor Nyitott Pincékkel a borkedvelőket a faluba. Szombaton és vasárnap is színes programokkal, kiállítással, koncertekkel, összművészeti kavalkáddal, kézműves vásárral, zenével, tánccal és természetesen finom borokkal, ízletes ételekkel készülnek a házigazdák a Palkonyára látogatóknak. Külön programokkal is várnak a vendéglátóhelyek Március 15-17-én Terasznyitó Piknikre invitálja vendégeit a Palkonyha. Minden asztalfoglalás mellé egy pohár pezsgőt adnak ajándékba, emellett egész hétvégén a teraszbárban olasz-, francia-, magyar pezsgők széles választékával készül az étterem. Március 16-án, szombaton a Haraszti Birtokon Birtok Burger Pikniket tartanak. S miközben szól a zene, a vendégek leheveredhetnek a birtok kanapéin, babzsákjain, vagy akár csak a zöld tavaszi gyepen egy pléddel. A belépés ingyenes, a burgerekhez viszont előzetes regisztráció szükséges. Április 19-20-án a Palkonyha étterem egy különleges estére invitál: a konyhában Pauli Zoli készíti a menüt, a Tóth lányok, Vera és Gabi pedig egy közös hangulatos akusztikus koncertet ad a Palkonyha pódium színpadán. Négy fogásos vacsorával, borkóstolóval egybekötött este lesz, ahol nemcsak a test, de a lélek is jóllakik.

