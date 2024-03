2008-ban a mostani szocialista-DK-s önkormányzat elődje árusította ki nagyobb tételben a pécsiek vagyonát. Akkor vertek dobra egy nagyobb ingatlancsomagot, amelynek része volt – az azóta már lebontott – Magasház, az egykori Munkácsy utcai rendelőintézet, az Áper-laktanya, a Lánc utca előtti terület, valamint még három telek. A volt MSZP-s önkormányzat adta el az Ágoston téri iskola épületét is annak az érdekkörnek, amelyikkel biztosítási alkuszi szerződést kötött a mostani baloldali városvezetés. A városi vagyon kiárusítását a mostani önkormányzat is folytatta, hiszen már évekkel ezelőtt feltett a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a netre egy listát, amely 81 különböző ingatlant sorolt fel, amiktől a baloldalik meg akartak szabadulni. Erről azonban még a képviselőket sem tájékoztatták előre, holott a listán szerepelt a volt vidámpark területe, vagy éppen kertvárosi kutyafuttatók, s csak kirobbant botrány miatt mondtak le – részben – a tervükről.

A Pécsi Vagyonhasznosító a volt terráriumot árulja.

Fotó: Laufer László

A Pécsi Vagyonhasznosító így verte dobra az ingatlanokat

Ennek ellenére később annyira felpörgette a városi kézben lévő ingatlanok eladását a pécsi önkormányzat cége, a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt., hogy a bevallásuk szerint is 320 százalékkal teljesítették túl a saját tervüket. Ennek is köszönhetően 2021-ben és 2022-ben mintegy 580 millió forint értékben adtak el ingatlanokat, és ha ehhez még hozzátesszük azt is, hogy a bőrklinikától is megszabadultak, megkérdőjelezhető módon, akkor már másfél milliárdos vagyonról beszélhetünk, amit sebtiben eladtak.

A korábbi listán fent volt az egykori Bóbita Bábszínház is, amelynek sorsáról semmit nem tudni, hacsak nem azt, hogy hagyják tovább pusztulni. A vele szemközti Mária utcai ház kapcsán egy városházi dokumentumban azt taglalták, hogy miért nem éri meg felújítani a városnak a műemléki védelem alatt álló patinás házat, inkább azt eladják.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. pedig a Munkácsy Mihály utcában lévő egykori terráriumot is piacra dobta, amiért már csak nettó 80 millió forintot kérnek. A felújítandó épület közel 467 négyzetméteres alapterületű, és majdnem ugyanakkora pincével is rendelkezik, amit így a pincével együtt 100 ezer forintos négyzetméteráron kínálnak liciteljáráson. A volt terráriumot pedig már a Facebook piacterén, a Marketplacen is reklámozzák, ahol egyébként gyerekpapucsot, használt zoknit, vagy éppen hulladékvasat is árulnak.

Az önkormányzat, illetve annak cége korábban a volt Apolló mozival szemben lévő Kazinczy utcai 100 négyzetméteres, felújításra szoruló ingatlant is meghirdette eladásra, ahogy eladták a volt központi menza területét is már magánszemélyeknek. Utóbbit nettó 170 millióért hirdették meg. A Rákóczi út 55. szám alatt található irodaházat, amelyben több kisebb-nagyobb cég bérelt eddig helyet, szintén licitre bocsájtották. A ház a város szívében, a legnagyobb bevásárlóközpont közelében, boltok, irodaházak bankok mellett található. A kétszintes épületben vannak magántulajdonú irodák is, a város kezében 635 négyzetméternyi terület van, de a városi vagyon kikiáltási ára mindössze három 45 milliós lakással egyezett meg, hiszen nettó 136 milliót (bruttó 172 milliót) kértek érte – túl is adtak rajta.

Jelenleg a Marketplacen kínált terráriumon kívül még a Klimó György utcában, a várfal alatt található 225 négyzetméteres vendéglátóhelyet is árulják nettó 42,8 millióért. A licitekre napokon belül kerülhet sor.